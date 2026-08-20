  • 20.08.2026, 11:53:36
  • /
  • OTS0079

ÖMG-Sommerfest

Seid dabei!

ÖMG Sommerfest am 26.8.
Wien (OTS) - 

Nach vielen inspirierenden Diskussionen, spannenden Sandboxen und gemeinsamen Zukunftsprojekten ist es Zeit, den Sommer gemeinsam zu genießen.

Am 26. August 2026 findet unser legendäres ÖMG Sommerfest im Crudo del Monteofelio statt.

Freut euch auf einen entspannten Abend in besonderem Ambiente, gute Gespräche, neue Kontakte, kulinarische Highlights und die Gelegenheit, die ÖMG Community abseits von Sandboxes und Veranstaltungen zu erleben. Auch dieses Jahr küren wir wieder die Rookies der Werbeakademie Lehrgänge Online Marketing und Social Media.

Ob langjähriges Mitglied, Sandbox-Teilnehmer:in, Partner:in oder Freund:in der ÖMG – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen und den Blick auf kommende Ideen und Projekte zu richten.

26. August 2026, ab 17 Uhr
Crudo del Monteofelio, Gumpendorfer Strasse 10, 1060 Wien

Teilnahme nur mit Anmeldung, bitte an [email protected].

Wir freuen uns auf einen sommerlichen Abend mit euch!

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Marketing-Gesellschaft
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von ÖMG Sommerfest am 26.8. [Bild, 57.35KB]

Österreichische Marketing-Gesellschaft

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Marketing-Gesellschaft
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright