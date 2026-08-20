Wien (OTS) -

Nach vielen inspirierenden Diskussionen, spannenden Sandboxen und gemeinsamen Zukunftsprojekten ist es Zeit, den Sommer gemeinsam zu genießen.

Am 26. August 2026 findet unser legendäres ÖMG Sommerfest im Crudo del Monteofelio statt.

Freut euch auf einen entspannten Abend in besonderem Ambiente, gute Gespräche, neue Kontakte, kulinarische Highlights und die Gelegenheit, die ÖMG Community abseits von Sandboxes und Veranstaltungen zu erleben. Auch dieses Jahr küren wir wieder die Rookies der Werbeakademie Lehrgänge Online Marketing und Social Media.

Ob langjähriges Mitglied, Sandbox-Teilnehmer:in, Partner:in oder Freund:in der ÖMG – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf ein erfolgreiches Jahr anzustoßen und den Blick auf kommende Ideen und Projekte zu richten.

26. August 2026, ab 17 Uhr

Crudo del Monteofelio, Gumpendorfer Strasse 10, 1060 Wien

Teilnahme nur mit Anmeldung, bitte an [email protected].

Wir freuen uns auf einen sommerlichen Abend mit euch!