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Einladung zum Pressegespräch: 100 Jahre ÖVSV
Amateurfunk als Motor für Kommunikation, Innovation und Krisenvorsorge
Montag, 31. August 2026, 10:00 Uhr
Café Museum, Wien, sowie via Livestream
Seit 100 Jahren verbindet der Amateurfunk Menschen, Technikbegeisterung, Forschung und gesellschaftliches Engagement: 1926 wurde der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) gegründet. Heute ist der ÖVSV die Interessenvertretung der Funkamateur:innen in Österreich und fördert als unabhängiger und gemeinnütziger Verein den Amateurfunkdienst sowie die technische Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Funkamateur:innen experimentieren mit modernen drahtlosen Kommunikationsverfahren, Satellitenfunk sowie Not- und Katastrophenfunk.
2026 feiert der ÖVSV sein 100-jähriges Bestehen. Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet am 21. September 2026 ein großer Festakt im Wiener Volkstheater, bei dem auch ein eigens für das Jubiläum geschriebenes Theaterstück uraufgeführt wird. Hochkarätige Gäste aus Politik und Wissenschaft sind zur Veranstaltung geladen.
Anlässlich dieses besonderen Jubiläums laden wir Medienvertreter:innen herzlich zu einem Pressegespräch ein. Gemeinsam möchten wir auf 100 Jahre Amateurfunk in Österreich zurückblicken – vor allem aber zeigen, welche Bedeutung der Amateurfunk heute und in Zukunft hat.
Themen des Pressegesprächs
- 100 Jahre ÖVSV: Vom technischen Pioniergeist der 1920er-Jahre zur modernen Amateurfunk-Community
- Der große Jubiläumsfestakt im Volkstheater: Programm, Hintergründe und die Uraufführung eines eigens für das Jubiläum entwickelten Theaterstücks
- Nachwuchs und technische Bildung: Wie Amateurfunk junge Menschen für Technik, Elektronik, Funk und digitale Kommunikation begeistert
- YOTA – Youngsters on the Air: Erfahrungen vom internationalen Jugendcamp 2026 in Wagrain mit jungen Funkamateur aus zahlreichen Ländern, Workshops und einer direkten Funkverbindung zur Internationalen Raumstation ISS
- Amateurfunk als Sprungbrett für technische Berufe: Lernen durch Experimentieren, Bauen, Programmieren und Forschen
- Not- und Katastrophenfunk: Wie Funkamateur:innen bei Ausfällen von Mobilfunk, Internet und anderer Kommunikationsinfrastruktur unabhängige Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen können
- Citizen Science und Innovation: Amateurfunk als Plattform für praktische Forschung – von Antennen und Übertragungsverfahren bis zu Satellitenkommunikation
- Amateurfunk im digitalen Zeitalter: Warum ein 100 Jahre altes technisches Hobby auch heute hochaktuell ist
Am Podium
Michael Kastelic
Präsident des Österreichischen Versuchssenderverbandes (ÖVSV)
Florian Zwingl
Organisation des YOTA Camps 2026 in Wagrain
DI. Herbert Koblmiller
Notfunkreferent des ÖVSV und mit dem Thema Krisenkommunikation sowie der Zusammenarbeit mit Gemeinden und Behörden befasst.
Philip Kaplan
Regisseur des Stückes „100 Jahre ÖVSV“ im Volkstheater
Clara Maria Pammer
Schauspielerin
Christoph Hubner, MA
Lektor des eigens für das 100-Jahr-Jubiläum geschriebenen Theaterstücks
Im Anschluss an die Statements besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche.
Pressegespräch „100 Jahre ÖVSV“
Datum: Montag, 31. August 2026
Beginn: 10:00 Uhr
Ort: Café Museum, Wien
Online-Teilnahme: via Livestream/Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85980555684
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Pressegespräch 100 Jahre ÖVSV
Datum: 31.08.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Cafe Museum
Operngasse 7
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
ÖVSV-Dachverband
Michael Kastelic
Telefon: 0043 664 3381124
E-Mail: [email protected]
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