Einladung zum Pressegespräch: 100 Jahre ÖVSV

Wr. Neudorf (OTS) -

Montag, 31. August 2026, 10:00 Uhr

Café Museum, Wien, sowie via Livestream

Seit 100 Jahren verbindet der Amateurfunk Menschen, Technikbegeisterung, Forschung und gesellschaftliches Engagement: 1926 wurde der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) gegründet. Heute ist der ÖVSV die Interessenvertretung der Funkamateur:innen in Österreich und fördert als unabhängiger und gemeinnütziger Verein den Amateurfunkdienst sowie die technische Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Funkamateur:innen experimentieren mit modernen drahtlosen Kommunikationsverfahren, Satellitenfunk sowie Not- und Katastrophenfunk.

2026 feiert der ÖVSV sein 100-jähriges Bestehen. Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet am 21. September 2026 ein großer Festakt im Wiener Volkstheater, bei dem auch ein eigens für das Jubiläum geschriebenes Theaterstück uraufgeführt wird. Hochkarätige Gäste aus Politik und Wissenschaft sind zur Veranstaltung geladen.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums laden wir Medienvertreter:innen herzlich zu einem Pressegespräch ein. Gemeinsam möchten wir auf 100 Jahre Amateurfunk in Österreich zurückblicken – vor allem aber zeigen, welche Bedeutung der Amateurfunk heute und in Zukunft hat.

Themen des Pressegesprächs

100 Jahre ÖVSV: Vom technischen Pioniergeist der 1920er-Jahre zur modernen Amateurfunk-Community

Vom technischen Pioniergeist der 1920er-Jahre zur modernen Amateurfunk-Community Der große Jubiläumsfestakt im Volkstheater: Programm, Hintergründe und die Uraufführung eines eigens für das Jubiläum entwickelten Theaterstücks

Programm, Hintergründe und die Uraufführung eines eigens für das Jubiläum entwickelten Theaterstücks Nachwuchs und technische Bildung: Wie Amateurfunk junge Menschen für Technik, Elektronik, Funk und digitale Kommunikation begeistert

Wie Amateurfunk junge Menschen für Technik, Elektronik, Funk und digitale Kommunikation begeistert YOTA – Youngsters on the Air: Erfahrungen vom internationalen Jugendcamp 2026 in Wagrain mit jungen Funkamateur aus zahlreichen Ländern, Workshops und einer direkten Funkverbindung zur Internationalen Raumstation ISS

Erfahrungen vom internationalen Jugendcamp 2026 in Wagrain mit jungen Funkamateur aus zahlreichen Ländern, Workshops und einer direkten Funkverbindung zur Internationalen Raumstation ISS Amateurfunk als Sprungbrett für technische Berufe: Lernen durch Experimentieren, Bauen, Programmieren und Forschen

Lernen durch Experimentieren, Bauen, Programmieren und Forschen Not- und Katastrophenfunk: Wie Funkamateur:innen bei Ausfällen von Mobilfunk, Internet und anderer Kommunikationsinfrastruktur unabhängige Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen können

Wie Funkamateur:innen bei Ausfällen von Mobilfunk, Internet und anderer Kommunikationsinfrastruktur unabhängige Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen können Citizen Science und Innovation: Amateurfunk als Plattform für praktische Forschung – von Antennen und Übertragungsverfahren bis zu Satellitenkommunikation

Amateurfunk als Plattform für praktische Forschung – von Antennen und Übertragungsverfahren bis zu Satellitenkommunikation Amateurfunk im digitalen Zeitalter: Warum ein 100 Jahre altes technisches Hobby auch heute hochaktuell ist

Am Podium

Michael Kastelic

Präsident des Österreichischen Versuchssenderverbandes (ÖVSV)

Florian Zwingl

Organisation des YOTA Camps 2026 in Wagrain

DI. Herbert Koblmiller

Notfunkreferent des ÖVSV und mit dem Thema Krisenkommunikation sowie der Zusammenarbeit mit Gemeinden und Behörden befasst.

Philip Kaplan

Regisseur des Stückes „100 Jahre ÖVSV“ im Volkstheater

Clara Maria Pammer

Schauspielerin

Christoph Hubner, MA

Lektor des eigens für das 100-Jahr-Jubiläum geschriebenen Theaterstücks

Im Anschluss an die Statements besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche.

Pressegespräch „100 Jahre ÖVSV“

Datum: Montag, 31. August 2026

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Café Museum, Wien

Online-Teilnahme: via Livestream/Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85980555684

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Pressegespräch 100 Jahre ÖVSV

Datum: 31.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Cafe Museum

Operngasse 7

1010 Wien

Österreich

URL: https://us02web.zoom.us/j/85980555684