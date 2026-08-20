- 20.08.2026, 11:46:33
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FPÖ: Downloadlink der heutigen Pressekonferenz mit Peter Schmiedlechner und Roman Linder
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und dem Kärntner Landwirtschaftskammer-Vizepräsidenten Roman Linder kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/202607154uMv0m5o/lkP6J8bT
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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