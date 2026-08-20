„Wald der Zukunft“ erleben: Bundesforste laden zu kostenlosen Waldführungen

Österreich (OTS) -

Der Wald verändert sich und mit ihm die Arbeit der Forstwirtschaft. Wie klimafitte Mischwälder entstehen und welche Maßnahmen notwendig sind, damit Wälder auch künftig ihre vielfältigen Funktionen erfüllen können, zeigen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bei ihren kostenlosen „Wald der Zukunft"-Führungen von Ende August bis Mitte September 2026. Gemeinsam mit Expert*innen geht es für Naturinteressierte in rund dreistündigen Touren direkt an jene Orte, an denen der Waldumbau bereits heute sichtbar ist und die artenreichen Wälder von morgen entstehen.

Geführte Touren in allen ÖBf-Forstbetrieben

„Unsere Wälder stehen durch Wetterextreme wie Hitze und Trockenheit unter großem Druck. Bei den Führungen möchten wir möglichst vielen Menschen zeigen, wie die Bundesforste durch aktive Bewirtschaftung den Waldumbau vorantreiben und warum klimafitte Mischwälder eine entscheidende Grundlage für unsere Zukunft sind. Denn je artenreicher und vielfältiger ein Wald ist, desto besser ist er für die Folgen der Klimakrise gerüstet“, so Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz.

Die kostenlosen Führungen finden im Rahmen des ÖBf-Naturvermittlungsprogramms „Wild.Live!“ in allen zwölf Forstbetrieben der Bundesforste statt. Sie richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Vor Ort erfahren Teilnehmer*innen alles darüber, wie sich Wetterextreme oder der Borkenkäfer auf die Wälder auswirken, welche Baumarten künftig besser mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen und welche Maßnahmen die Bundesforste beim Waldumbau setzen. Auch für eine kleine Stärkung am Ende der Führungen ist gesorgt.

Niederösterreich und Kärnten: Klimafitte Mischwälder im Wandel

Der Osten und Süden Österreichs zählen zu jenen Regionen, in denen die Wälder besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Bei den Touren in Niederösterreich durch die Wälder rund um Klosterneuburg und den Jauerling können sich Besucher*innen daher ein gutes Bild davon machen, wie stabile Mischwälder entstehen. Auch in Kärnten steht bei den Führungen in den Ossiacher Tauern der Umbau hin zu artenreichen, klimafitten Wäldern im Fokus. Zudem erhalten die Teilnehmer*innen spannende Einblicke, wie Drohnen und andere digitale Hilfsmittel beim Borkenkäfer-Management zum Einsatz kommen und für die Waldbewirtschaftung genutzt werden.

Steiermark und Oberösterreich: Einblicke in die aktive Waldbewirtschaftung

In der Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs, führen die Touren nach Mürzsteg sowie ins Innere Salzkammergut, etwa in das Europaschutzgebiet rund um den Ödensee bei Kainisch und nach Altaussee. Thematisiert werden die Bedeutung naturnaher Wälder sowie die wichtige Rolle von Naturverjüngung und Totholz für Ökosysteme. Zudem wird erläutert, wie Renaturierungsmaßnahmen zum Klima- und Biodiversitätsschutz beitragen.

Die vielfältigen Aspekte einer aktiven, nachhaltigen Waldbewirtschaftung stehen auch bei den Führungen in Oberösterreich im Mittelpunkt: In St. Ulrich bei Steyr geht es beispielsweise um das Zusammenspiel von Wald und Wild und in St. Lorenz an der Drachenwand um die Pflege steiler Schutz- und Bannwälder. In Echerntal bei Hallstatt wird gezeigt, wie eindimensionale Fichtenkulturen in einen artenreichen Mischwald mit Tannen, Buchen und seltenen Baumarten umgebaut werden, und in St. Johann am Walde im Kobernaußerwald gehen die ÖBf-Expert*innen gemeinsam mit den Teilnehmer*innen unter anderem auf Borkenkäferfang und zeigen, welche Schäden das nur wenige Millimeter große Insekt anrichten kann.

Tirol und Salzburg: Zukunftsfitte Schutzwälder im Fokus

Bei den Führungen in Tirol dreht sich alles um die Bedeutung intakter Schutzwälder: In St. Johann und Gnadenwald erfahren Besucher*innen unter anderem, welche wichtige Rolle diese Wälder beim Schutz von Siedlungsräumen und Infrastruktur spielen und wie sie für kommende Generationen erhalten bleiben.

Die Schutzwaldbewirtschaftung ist auch eines der Hauptthemen bei der Führung in Salzburg in Kaprun. Bei den weiteren Salzburger Führungen in Bischofshofen sowie bei der Tour durch den Wald hinauf zum Heuberg erfahren die Teilnehmer*innen unter anderem, wie die Bundesforste mit standortangepassten Baumarten für stabile und widerstandsfähige Wälder sorgen.

Anmeldung und weitere Informationen zu allen Waldführungen unter: www.wald-der-zukunft.at

Bitte auf festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung achten.

Termine:

Niederösterreich

Jauerling (Bezirk Krems): Samstag, 05. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Freitag, 11. September 2026, Beginn 15:00 Uhr

Kärnten

Ossiacher Tauern (Bezirk Feldkirchen): Freitag, 18. September 2026, Beginn 09:00 und 13:00 Uhr

Steiermark

Kainisch (Bezirk Liezen): Freitag, 11. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

Mürzsteg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Freitag, 11. September 2026, Beginn 14:00 Uhr

Altaussee (Bezirk Liezen): Freitag, 11. September 2026, Beginn 15:00 Uhr

Oberösterreich

St. Ulrich bei Steyr (Bezirk Steyr-Land): Freitag, 11. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

Hallstatt (Bezirk Gmunden): Freitag, 11. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck): Samstag, 12. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

St. Johann am Walde (Bezirk Braunau): Samstag, 12. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

Tirol

St. Johann (Bezirk Kitzbühel): Freitag, 11. September 2026, Beginn 10:00 Uhr

Gnadenwald (Bezirk Innsbruck-Land): Freitag, 11. September 2026, Beginn 14:00 Uhr

Salzburg

Bischofshofen (Bezirk St. Johann im Pongau): Freitag, 28. August 2026, Beginn 15:00 Uhr

Bischofshofen (Bezirk St. Johann im Pongau): Samstag, 29. August 2026, Beginn 09:00 Uhr

Kaprun (Bezirk Zell am See): Freitag, 11. September 2026, Beginn 09:00 Uhr

Heuberg (Bezirk Salzburg-Umgebung): Freitag, 11. September 2026, Beginn 14:00

Heuberg (Bezirk Salzburg-Umgebung): Samstag, 12. September 2026, Beginn 08:00 Uhr



Pressefotos unter www.bundesforste.at