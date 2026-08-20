  • 20.08.2026, 09:54:02
  • /
  • OTS0037

Maurer zu Dürrehilfen-Schauspiel: „Ihr pokert mit der Zukunft unserer Heimat“

Statt Verantwortung für Österreich zu übernehmen, zelebriert die Koalition die gegenseitige Blockade

Wien (OTS) - 

Die stellvertretende Grüne-Klubobfrau Sigi Maurer geht mit den Verhandlungen rund um Dürrehilfen und Klimaschutzgesetz hart ins Gericht: „Österreich verdorrt und das Klima wird immer heißer – aber die Koalition liefert nichts. Statt Verantwortung für unser Land zu beweisen, zelebrieren ÖVP, SPÖ und NEOS die gegenseitige Blockade. Drauf zahlen die Bäuerinnen und Bauern und der Klimaschutz.“

„Obwohl SPÖ und NEOS offenbar ohnehin auch einem Klimaschutzgesetz ohne wirksame Ziele zustimmen würden, gelingt keine Einigung. Das ist das Ergebnis einer Politik, die sich nur am Abtausch und nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Was ÖVP, SPÖ und NEOS hier liefern, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht“, so Maurer.

Kritik übt sie auch daran, dass man zur Finanzierung der Hilfen erst recht wieder auf Klimaschutz-Gelder zurückgreifen will. „Die Regierung bekämpft die Dürre mit dem Geld, das die Klimakrise lindern soll. Das ist so einfallslos und kurzsichtig. Aber es passt ins Bild: Immer, wenn diese Regierung Geld braucht, streicht sie beim Klima. Künftige Generationen werden die Zeche für diese Politik zahlen“, sagt Maurer.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright