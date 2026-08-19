Raiffeisen NÖ-Wien stellt Weichen für Hameseder-Nachfolge

Wien (OTS) -

Die Gremien der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien haben heute die Weichen für die Nachfolge von Obmann Erwin Hameseder gestellt und seinen Wunschkandidaten, Stefan Jauk, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, als Nachfolger designiert. Stefan Jauk wird daher vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Gremien im Mai 2027 die Nachfolge von Erwin Hameseder als Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien antreten.

Im ersten Schritt wurde Stefan Jauk heute Vormittag als Mitglied des Aufsichtsrats der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und als Obmann-Stellvertreter der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien nominiert. Die entsprechenden Wahlen finden am 9. September 2026 im Rahmen der ao. Haupt- und Generalversammlung statt.

In weiterer Folge wird Obmann Erwin Hameseder den zuständigen Gremien und der Generalversammlung im Mai 2027 Stefan Jauk als seinen Nachfolger in den Funktionen als Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG vorschlagen. Die heutigen Beschlüsse haben aktuell keine Auswirkungen auf weitere Mandate von Erwin Hameseder, insbesondere nicht auf den Aufsichtsratsvorsitz der Raiffeisen Bank International.

Stefan Jauk bleibt bis zur geplanten Übernahme dieser Funktionen im Mai 2027 Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung. Parallel dazu wird die Nachfolge im Vorstand der Niederösterreichischen Versicherung vorbereitet.

Erwin Hameseder: "Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien steht für regionale Verantwortung, Resilienz und Innovationskraft und ist damit ein entscheidender Impulsgeber für Niederösterreich, Wien und weit darüber hinaus. Diesen Weg gilt es konsequent fortzusetzen, die tiefe Verankerung in der Region weiter auszubauen und das Haus im Sinne der niederösterreichischen Raiffeisenbanken nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit Stefan Jauk haben wir eine der erfahrensten Führungspersönlichkeiten für meine Nachfolge gewinnen können, die den Finanzsektor ebenso wie die genossenschaftlichen Strukturen und Werte sowie unsere Region sehr gut kennt. Seine langjährige Erfahrung im Bank- und Versicherungswesen, seine fachliche Kompetenz und seine enge Verbundenheit mit Raiffeisen sowie sein starkes Netzwerk zeichnen ihn aus. Ich freue mich, dass Stefan Jauk das einstimmige Vertrauen und die Zustimmung der zuständigen Gremien genießt."

Stefan Jauk: "Ich fühle mich geehrt und es freut mich, dass ich gefragt wurde, diese verantwortungsvolle und bedeutende Aufgabe zu übernehmen. Nach reiflicher Überlegung stelle ich mich aus tiefster Überzeugung diesen Wahlen, auch wenn der damit verbundene Abschied aus der NV schwer wiegt. Ich begegne den Funktionen als Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien mit großem Respekt und Demut. Für das Vertrauen, das mir von den Gremien bereits jetzt entgegengebracht wird, bedanke ich mich herzlich, insbesondere bei Präsident Erwin Hameseder. Raiffeisen NÖ-Wien ist ein wesentlicher Impulsgeber innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und trägt mit ihrer Stärke, Innovationskraft und regionalen Verankerung maßgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung der gesamten Gruppe bei. Mit Zustimmung der Gremien und insbesondere der Generalversammlung werde ich ab Mai 2027 mit ganzer Kraft für die Interessen und die Zukunft der Raiffeisenfamilie NÖ-Wien arbeiten. Bis dahin werde ich meine Verantwortung als Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung mit vollem Einsatz weiter wahrnehmen und den Aufsichtsrat bei den künftigen Weichenstellungen im Vorstand unterstützen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen."

Zur Person

Stefan Jauk (50), Jurist, verheiratet, war von 2003 bis 2021 in verschiedenen Funktionen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien tätig, unter anderem als Geschäftsleiter der Raiffeisen Regionalbank Mödling. Seit 2021 steht er als Generaldirektor an der Spitze der Niederösterreichischen Versicherung und verantwortet die strategische und operative Führung des Unternehmens.