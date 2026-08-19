- 19.08.2026, 15:10:02
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KORREKTUR zu OTS0093 vom 19.08.2026: FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Peter Schmiedlechner und Roman Linder
KORREKTUR ZU OTS_20260819_OTS0093
KORREKTUR-HINWEIS
Es hat sich das falsche Datum eingeschlichen. Die Pressekonferenz findet am Donnerstag, den 20. August (und nicht 19. August) 2026 statt.
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 20. August 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und dem Kärntner Landwirtschaftskammer-Vizepräsidenten Roman Linder
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Dürre 2026 – Katastrophenregierung noch immer handlungsunfähig“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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