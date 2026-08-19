AK-Preisvergleich zeigt Potenzial für große Preisersparnis beim Kauf von Schulartikeln auf

Linz (OTS) -

Damit Eltern ihre Ausgaben zum Schulanfang so gering wie möglich halten können, hat die AK Oberösterreich die Preise von Schulartikeln erhoben. Das Ergebnis zeigt, welches Einsparpotenzial möglich ist. Durch das gezielte Nutzen von Aktionspreisen und den Verzicht auf Markenprodukte lässt sich viel Geld sparen.



Für die Erhebung wurden Warenkörbe für die Erstklässler der Volksschule und Mittelschule gepackt und die Preise für den gesamten Warenkorb mit Markenartikeln oder mit günstigen Alternativprodukten verglichen. Mit Hilfe dieser Übersicht können Eltern die Preise für das Gesamtpaket vergleichen. Beim Muster-Warenkorb für eine:n Schulanfänger:in liegt der Preis zwischen 78,68 Euro mit günstigen Produkten bis 153,42 Euro mit Markenprodukten. Beim Muster-Warenkorb für die Mittelschule liegen die Preise zwischen 106,44 und 223,54 Euro.



Aktionspreise gezielt nutzen

Basis für die Erhebung waren Schulartikellisten für die erste Klasse Volksschule sowie die Mittelschule. Die Preise der einzelnen Schulartikel wurden bei insgesamt neun Anbietern verglichen.



Die AK empfiehlt, sich vor dem Einkauf nach Preisvorteilen der Anbieter zu erkundigen, denn wie die Erhebung zeigt, gewähren einige Händler auf verschiedene Produktgruppen Aktionspreise, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum.



Gerade bei teureren Produkten lässt sich spürbar sparen: Bei Farbstiften (dickkern 24 Stück) ist der Unterschied am größten. Wenn Sie statt der teuren Marke eine günstige Variante wählen, sparen Sie bis zu 21 Euro. Auch beim Schnellverstell-Zirkel lohnt sich der Vergleich. Die günstigere Alternative kostet um bis zu 12 Euro weniger. Für eine Füllfeder können Sie bis zu 5 Euro sparen.



Aber auch bei Produkten, wo mehrere Stück eingekauft werden müssen, lohnt der Vergleich: Bei zehn Heften mit einem Preisunterschied von 1,10 Euro zahlen Sie insgesamt 11 Euro weniger.



„ Eltern geben durchschnittlich pro Schulkind und Schuljahr erhebliche Beiträge aus. Das zeigt unsere jährliche Schulkosten-Erhebung. Die Schulbeihilfen müssen spürbar verbessert werden “, fordert AK-Präsident Andreas Stangl. Und sein Tipp an Eltern: „ Der AK-Schulbeihilfenrechner schafft Klarheit über mögliche Förderungen. “



Service und Beratung

Im Papierfachhandel finden Sie professionelle Beratung für Ihren Schuleinkauf.

Bei Gabauer e.U., Kukral, Libro, Pagro, und Winkler Markt können Sie die Liste der benötigten Schulartikel abgeben und ohne Zeitaufwand das Paket zu einem vereinbarten Zeitpunkt im Geschäft abholen.

Bei Interspar können die Produkte online bestellt werden.

Bei Thalia kann die Liste vor Ort abgegeben werden. Von 3. bis 19. September 2026 gibt es auf ausgewählte Schulartikel 20 Prozent Ermäßigung.



Auch beim Schuleinkauf an die Umwelt denken

Investiert man in hochwertigere Produkte, für die es Ersatzteile zu kaufen gibt, ist der Schulartikel länger nutzbar und kommt der Umwelt zugute. Mit dem Kauf von länger haltbaren Produkten wird ebenfalls die Umwelt geschont und nachhaltig Geld gespart.

Die Produktliste mit den günstigsten Preisen und der Warenkörbe für Volksschule und Mittelschule erhalten Sie unter [email protected].