ÖAK 1. HJ 2026: „Heute“-Auflage durchbricht 500.000-Stück-Marke und ist Österreichs Nr.-1-Gratistageszeitung

Wien (OTS) -

Mit einem signifikanten Auflagen-Plus nimmt „Heute“ eine Riesen-Etappe am Weg zur Nummer-1-Tageszeitung des Landes: Die Österreichische Auflagenkontrolle weist „Heute“ in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie für das 1. Halbjahr 2026 eine verbreitete Auflage von 501.409 Exemplaren (davon 74.630 E-Paper) täglich aus. Der Abstand auf die jahrzehntelang dominierende „Kronen Zeitung“ schrumpft damit auf bloß noch 3.410 Exemplare.

ÖAK bescheinigt besten Wert seit sieben Jahren

„Heute“-Geschäftsführer Wolfgang Jansky: „Erstmals seit 2019 durchbricht ‚Heute‘ damit wieder die wichtige 500.000-Stück-Marke bei der verbreiteten Auflage. Wir freuen uns sehr, dass uns auch in Zeiten eines sich wandelnden Mediennutzungsverhaltens so viele Menschen die Treue halten und haben uns fest vorgenommen, im zweiten Halbjahr noch mehr Menschen von unserer Tageszeitung zu überzeugen, um von Montag bis Freitag die auflagenstärkste Tageszeitung des Landes zu vertreiben.“

„Heute“ steigert verbreitete Auflage um fast 10 Prozent

Während viele Mitbewerber in der aktuellen ÖAK-Ausweisung Verluste hinnehmen müssen, kann „Heute“ seine erfolgreiche Marktstellung sogar noch weiter ausbauen: Gegenüber der Vorjahresperiode (456.828 Exemplare im 1. Halbjahr 2025) steigerte „Heute“ seine Auflage um 44.581 Stück (plus 9,8 Prozent). In einer Zeit, in dem der österreichische und internationale Print-Markt stark unter Druck ist, verweist „Heute“ seinen nächstgereihten Mitbewerber „oe24“ nun bereits um 215.861 Exemplare auf Platz zwei.

Gernot Fischer, Bakk. Phil, MBA, Geschäftsführer Sales von „Heute“: „Print ist nach wie vor das Medium, das große Sichtbarkeit schafft und in kürzester Zeit Aufmerksamkeit aufbaut. Entscheidend ist aber, das richtige Print-Medium zu wählen: Während der Markt insgesamt unter Druck steht, baut ‚Heute‘ seine tägliche Reichweite auf 501.409 verbreitete Exemplare von Montag bis Freitag aus. Dazu kommt die Qualität dieser Kontakte, denn unsere Leserinnen und Leser bekommen ‚Heute‘ nicht zugestellt, sie greifen jeden Morgen aktiv danach oder lesen das E-Paper. Damit bietet ‚Heute‘ das ideale Umfeld für Marken und Botschaften, die schnell und breit wirken sollen."

„Heute“ größte Tageszeitung in Wien

Am deutlichsten fällt das Match am Heimatmarkt von „Heute“, in der Bundeshauptstadt, aus. Mit 304.067 verbreiteten Exemplaren (davon 74.630 E-Paper) erreicht „Heute“ in Wien den höchsten Wert seit 2019, ein Plus von 50.723 Exemplaren oder 20 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025. Damit überflügelt „Heute“ die beiden nächstgrößten Titel, „oe24“ (Abstand 121.210) und die „Kronen Zeitung“ (Abstand 246.149) klar.

Größte Gratis-Tageszeitung des Landes

Bei der Gratisentnahme, also jener Kennzahl, die die bewusste Entscheidung für die Entnahme eines Exemplars aus einer Entnahmestelle abbildet, liegt „Heute" mit 422.152 täglichen Entnahmen unangefochten an der Spitze. Der Vorsprung auf den nächstgereihten Mitbewerber „oe24“ beträgt 181.343 Exemplare. Auch in Wien ist das Bild eindeutig: „Heute“ sichert sich auch hier mit 225.817 Gratisentnahmen mit deutlichem Vorsprung (87.677 Stück zu „oe24“) die Marktführerschaft.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „Wir erzählen Österreich – und sind immer da, wo unsere Leserinnen und Leser sind. In den letzten Jahren haben wir unsere Distribution dem modernen Mediennutzungsverhalten erfolgreich angepasst – und bewerben ‚Heute‘ als E-Paper online, auf Instagram oder WhatsApp und kommen schon um 19.30 Uhr top-aktuell mit der Abendausgabe, die sämtliche News-Updates des Tages bringt. Dass unsere Bemühungen nun mit derart starken Auflagenzahlen belohnt werden, bestätigt uns in unserem multimedialen Zugang. Mein Dank gilt dem großartigen ‚Heute‘-Team und allen unseren Leserinnen und Lesern.“

Stärke im gesamten Kerngebiet und Online-Nummer-1

Die hohe Verbreitung zieht sich im Übrigen durch das gesamte Kernvertriebsgebiet im Osten. In der Tarifkategorie Stamm (Wien und Niederösterreich) liegt „Heute" mit einer verbreiteten Auflage von 420.366 Exemplaren (davon 74.630 E-Paper) klar vor der „Kronen Zeitung" und behauptet damit die Marktführerschaft. Auch in Niederösterreich hat „Heute" die Nummer-1-Position mit 116.299 Exemplaren inne, in Oberösterreich sind es nun 81.043 Exemplare.

Der Erfolg beschränkt sich aber nicht auf den Print-Markt: Die am Freitag veröffentlichte Webanalyse (ÖWA) für Juli bescheinigt heute.at bereits 52,52 Prozent Reichweite. Zum vierten Mal in Serie ist heute.at unter allen Einzelangeboten Österreichs private Online-Nummer-1.

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Zum einen die Media-Analyse (MA), zum anderen die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen über die detaillierte Auflagenstruktur eines Printmediums. Die Media-Analyse gibt Aufschluss darüber, wie viele Menschen ein Medium lesen.

Quelle:

ÖAK 1. Halbjahr 2026, verbreitete Auflage. „Heute“ wird in der Auflagenkategorie „Tageszeitungen Gratis“ im Wochenschnitt Montag bis Freitag ausgewiesen.

„Stamm“ ist eine Tarif-Kategorie, in der Printmedien regional zusammengefasst werden. Für „Heute“ sind dies Niederösterreich und Wien, wobei die Wien-Ausgabe auch im Burgenland vertrieben wird. Die Gesamtausgabe umfasst die regionalen Ausgaben NÖ, OÖ und Wien.

Das E-Paper wird zur Gänze der Wien-Ausgabe zugeordnet.

Vergleichswerte:

Mit „oe24“ in: ÖAK 1. Halbjahr 2026 – „Tageszeitungen Gratis“ – verbreitete Auflage und Gratisentnahme jeweils Mo–Fr Mit der „Kronen Zeitung / KRONE GESAMT“ in: ÖAK 1. Halbjahr 2026 – „Tageszeitungen – Kauf“ – verbreitete Auflage Mo–Sa Mit der ÖAK 1. Halbjahr 2025 – „Heute“ in „Tageszeitungen Gratis“ Mo–Fr in der verbreiteten Auflage sowie in den Gratis-Entnahmen Historische Vergleichswerte: ÖAK-Jahresschnitt 2019, verbreitete Auflage gesamt und für Wien

Digital-Reichweite: ÖWA Juli 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre