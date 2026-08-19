EINLADUNG: Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2026 „Seelische Gesundheit“ am 15. September im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Warum ist (mentale) Gesundheit im digitalen Zeitalter kein rein „individuelles Projekt“, sondern vor allem ein gesellschaftliches, das entsprechende Rahmenbedingungen braucht? Wie lässt sich erklären, dass Menschen heute länger leben als früher, gleichzeitig aber Erschöpfung, Stress und psychische Belastung zunehmen und welche Rolle spielen dabei Informationsflut, Beschleunigung und steigende Anforderungen? Wie kann die psychische Gesundheit in unterschiedlichen Lebenswelten nachhaltig gestärkt werden? Und wie wirkt sich soziale Ungleichheit auf die mentale Gesundheit bei Jugendlichen aus? Diesen und weiteren spannenden Fragen werden internationale Referent*innen bei der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2026 mit dem Titel „Seelische Gesundheit. Inspirationen für die Praxis der Gesundheitsförderung.“ in ihren Vorträgen nachgehen. Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2026

Dienstag, 15. September 2026, 10:00 bis 17:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr)

Wiener Rathaus

Eröffnet wird die Wiener Gesundheitsförderungskonferenz durch Mag.a Andrea Mautz, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport (angefragt), und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Anschließend Keynotes von:

Dipl.-Psych. Thomas Altgeld, Geschäftsführer Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen, Autor

Prof. in Dr. in Eva Asselmann, Professorin für Persönlichkeitspsychologie, HMU Health and Medical University Potsdam

Dr. Eva Asselmann, Professorin für Persönlichkeitspsychologie, HMU Health and Medical University Potsdam Miriam Davoudvandi, freie Journalistin, Autorin und Podcasterin, Frankfurt am Main

Um 15:30 Uhr werden der Wiener Gesundheitspreis 2026 und die Medienpreise zum WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ durch Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, und Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung – WiG, feierlich verliehen. Das detaillierte Tagesprogramm finden Sie auf wig.or.at.

Da für Vertreter*innen der Presse die Konferenzgebühr von 50 Euro entfällt, bitten wir Sie um Anmeldung bis Mittwoch, 9. September 2026, per E-Mail an [email protected].

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!