SPÖ-Krainer: „Inflation sinkt – Maßnahmen gegen Teuerung wirken“

Wien (OTS) -

„Die Inflation sank im Juli auf 2,8 Prozent und liegt damit erstmals seit langer Zeit wieder besser als in der Eurozone mit 2,9 Prozent. Das ist ein wichtiger Schritt und zeigt, dass unsere Maßnahmen gegen die Teuerung greifen. Vor allem bei den Lebensmittelpreisen sehen wir, dass unsere Maßnahmen wirken“, sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer zu den heute veröffentlichten Inflationszahlen. „Die letzte Bundesregierung hat die Inflation durchrauschen lassen. Österreich hatte jahrelang die höchste Inflation Westeuropas. Wir machen es anders: Wir greifen ein, dämpfen Preise, schützen die Kaufkraft und stabilisieren gleichzeitig die Staatsfinanzen“, so der SPÖ-Nationalratsabgeordnete. ****

Es sei die Summe der Maßnahmen, die Wirkung zeige: „Mietpreisbremse, Spritpreisbremse, die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und vieles mehr“, so Krainer. Gerade bei den Lebensmittelpreisen zeige sich, dass gezielte Maßnahmen die Teuerung dämpfen können.

„Wir können die Teuerung nicht mit einer einzigen Maßnahme auf Knopfdruck abschaffen. Aber wir können gezielt gegensteuern und die Haushalte entlasten. Bis Ende 2026 haben wir dafür insgesamt 1,5 Milliarden Euro beschlossen. Je nach Haushalt sind dadurch Entlastungen von bis zu 1.000 Euro pro Jahr möglich“, sagt Krainer.

„Die heutigen Zahlen zeigen: Die Maßnahmen kommen an. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent fortzusetzen, damit die Teuerung weiter zurückgeht und die Menschen wieder mehr von ihrem Einkommen haben“, so Krainer abschließend. (Schluss) eg/lw