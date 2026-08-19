ÖGB-Schuberth: Inflation im Juli gebremst - Hohe Treibstoffpreise belasten Arbeitnehmer:innen weiter

Wien (OTS) -

Laut den endgültigen Zahlen der Statistik Austria für Juli bleibt die Inflation in Österreich gebremst. Dämpfende Maßnahmen - darunter die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel - zeigen gute Effekte. Der grundlegende Preisdruck bleibt aber. ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth hebt hervor: „Insbesondere Treibstoffpreise, Wohnkosten und die Gastronomie treiben die Inflation nach wie vor an.“

Als äußerst kritisch stuft der ÖGB die Entwicklung des Treibstoffmarktes ein: „Innerhalb weniger Wochen sind die Spritpreise massiv in die Höhe geschnellt - das trifft Pendler:innen, alle, die beruflich auf ihr Auto angewiesen sind, und Familien mit Kindern besonders hart", so Schuberth. Für viele Arbeitnehmer:innen sei ein Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel keine realistische Option, weshalb gezielte Entlastungsmaßnahmen dringend notwendig seien.

Spritpreisbremse ohne Margenregelung wirkungslos

Kritik übt der ÖGB erneut an der Spritpreisbremse ohne wirksame Margenregelung: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum ein funktionierendes Instrument zur Begrenzung überhöhter Margen abgeschwächt und schließlich ganz ausgesetzt wurde. Angesichts der gestiegenen Spritpreise braucht es eine Aktivierung der Margenregelung sowie eine Ausweitung auf Heizöl und keine halben Lösungen", betont Schuberth.

Um künftigen Preisschocks vorzubeugen, fordert der ÖGB zudem einen Krisenmechanismus für Strom, Gas und Wärme. Sollten die Preise erneut explodieren, müsse ein Deckel greifen, um die Haushalte rasch und unbürokratisch vor extremen Mehrkosten zu schützen.

Forderungen des ÖGB

Wirksame Margenregelung zur Begrenzung der Spritpreise und Heizöl

Mehr Transparenz und strengere Regulierung bei Preisnotierungen

Rasche Entlastung für Arbeitnehmer:innen und umgehende Veröffentlichung der Untersuchung zu Treibstoffpreisen

Aktivierung des Stromkrisenmechanismus und gezielte Preiseingriffe bei Energie

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