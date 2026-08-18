MAK Center in Los Angeles erhält mehrjährige Förderung der Perenchio Foundation

Wien (OTS) -

Das MAK Center for Art and Architecture in Los Angeles, die kalifornische Außenstelle des MAK – Museum für angewandte Kunst, wird von der Perenchio Foundation mit einer großzügigen Förderung in Höhe von USD 945.000,– bedacht. Die von A. Jerrold „Jerry“ Perenchio gegründete Stiftung fördert Kunstorganisationen, die für Qualität, Zugänglichkeit und Beständigkeit stehen und einen positiven Einfluss auf das Kunst-Ökosystem in Los Angeles ausüben. Die nicht zweckgebundene, über drei Jahre verteilte Unterstützung ist ein essenzieller Beitrag zur Stärkung der MAK Expositur und eine Anerkennung des MAK Center als ein wesentlicher kultureller Player in Los Angeles.



Das MAK Center L.A. steht seit mehr als 30 Jahren in besonderem Maße für neue Tendenzen und genreüberschreitende Entwicklungen in Kunst und Architektur. 1994 vom MAK in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt Österreich/Kunstsektion und den „Friends of the Schindler House“ gegründet, bespielt es heute drei Häuser des austro-amerikanischen Architekten Rudolph M. Schindler, die als Ausstellungs- und Veranstaltungsräume ebenso genutzt werden wie als Orte der Forschung, der Kunstproduktion und des interdisziplinären wie internationalen Dialogs zwischen Los Angeles, Wien und darüber hinaus. Mit dem MAK Artists and Architects-in-Residence Program betreibt es seit bereits drei Jahrzehnten eines der international bedeutendsten und begehrtesten Stipendien-Programme.



Die Förderung der Perenchio Foundation ermöglicht es dem MAK Center, in seine Ressourcen und in die institutionelle Infrastruktur zu investieren, um auch künftig die Weiterentwicklung seines Programms und seiner Reichweite in Los Angeles wie auch im globalen kulturellen Dialog voranzutreiben.



„Die Perenchio Foundation würdigt mit dieser Unterstützung die Arbeit in unserer amerikanischen Expositur auf besondere und großzügige Weise, wofür ich sehr dankbar bin. Das MAK betreibt seit bereits 30 Jahren als österreichisches Bundesmuseum in den USA diese gerade heute besonders wichtige unabhängige Außenstelle, aufgeteilt auf drei architektonisch bedeutende Häuser. Für ihren Entwerfer, den aus Österreich stammenden Architekten Rudolph M. Schindler, waren die USA in den 1920er Jahren wie für viele Künstler*innen ein Land der Möglichkeiten. Die Förderung der Perenchio Foundation unterstützt die Weiterentwicklung des MAK Center und auch seinen Beitrag, diese Werte in einer großen US-Metropole zu untermauern, und ist in Zeiten, in denen wir mit Budgetkürzungen zurechtkommen müssen, besonders hilfreich. Ich gratuliere Beth Stryker, der Leiterin des MAK Center L.A., zu diesem Erfolg!“, so Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK.



„Diese Förderung ist ein außergewöhnlicher Vertrauensbeweis für das MAK Center und unseren Platz in der Kulturlandschaft von Los Angeles: für unser Engagement, einen sinnvollen Zugang zu Kunst und Architektur zu schaffen, Künstler*innen und Architekt*innen sowohl vor Ort als auch international zu unterstützen und unsere historischen, von Schindler entworfenen Standorte als Orte des Experimentierens, des Austauschs und neuer Ideen zu beleben. Sie ermöglicht uns, diese Arbeit langfristig zu stärken und dabei auf der bemerkenswerten Beziehung zwischen Los Angeles und Wien aufzubauen, die das MAK Center seit mehr als drei Jahrzehnten prägt“, so Beth Stryker, Direktorin des MAK Center.



„Beständigkeit in der Kunst ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis von Organisationen, die über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg echte Führungsstrukturen, echte finanzielle Disziplin und echtes Vertrauen in der Gemeinschaft aufgebaut haben – oft ohne die Art von nachhaltigen Investitionen, die all dies erleichtern würden. Was wir investieren, ist kein Programm und keine Spielzeit. Es ist die Infrastruktur hinter der Arbeit – das Personal, die Systeme, die Rücklagen, die es einer Organisation ermöglichen, ein schwieriges Jahr zu überstehen, ohne das zu verlieren, was 20 Jahre lang aufgebaut wurde. Das ist es, was eine mehrjährige, zweckungebundene Förderung ermöglicht, und es ist die einzige Art von Investition, die die Stiftung für lohnenswert hält“, so Stephania Ramirez, CEO der Perenchio Foundation.



Detaillierte Informationen zum Programm des MAK Center Los Angeles unter makcenter.org