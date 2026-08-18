Maurer: Chancen von Kindern dürfen nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen

Wien (OTS) -

„Die Zahlen der Arbeiterkammer sind eindeutig: Die Chancen eines Kindes dürfen nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen. Wenn ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler Nachhilfe brauchen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass für viele Familien der Bildungserfolg ihrer Kinder eine Frage des Einkommens ist. Das ist ungerecht und darf in einem Land wie Österreich nicht sein“, sagt Sigi Maurer, stellvertretende Klubobfrau und Bildungssprecherin der Grünen, zum heute präsentierten Nachhilfebarometer 2026 der Arbeiterkammer.

Besonders alarmierend sei laut Maurer, dass bereits 23 Prozent der Volksschulkinder Nachhilfe brauchen. „Der Förderbedarf beginnt nicht erst in der Mittelschule oder im Gymnasium, sondern schon am Anfang der Schullaufbahn. Genau deshalb ist unsere zentrale Forderung der rasche und flächendeckende Ausbau der Ganztagsschule mit verschränkter Lern- und Freizeit. Dort, wo Kinder in der Schule Zeit zum Üben, Wiederholen und Nachfragen bekommen, sinkt der Druck auf teure private Nachhilfe – und zwar für alle Kinder, nicht nur für jene, deren Eltern es sich leisten können.“

Maurer stellt klar, worum es im Kern geht: „Der Anspruch an unser Bildungssystem muss sein, dass die Schule selbst in der Lage ist, den Kindern den Stoff zu vermitteln – und nicht, dass Eltern nachmittags oder am Wochenende draufzahlen müssen, damit ihre Kinder mitkommen. Wenn ein Drittel der Schülerinnen und Schüler zusätzlich Nachhilfe braucht, zeigt das, dass genau dieser Anspruch aktuell nicht eingelöst wird.“

Die Grüne Bildungssprecherin sieht dabei den Bildungsminister in der Pflicht: „Die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen leisten jeden Tag großartige Arbeit, aber angesichts der ganzen Zusatzaufgaben bleibt für individuelle Förderung und Übungszeit im Unterricht oft schlicht keine Zeit mehr. Bildungsminister Wiederkehr ist gefordert, sicherzustellen, dass unsere Schulen den Unterrichtsstoff so vermitteln können, dass Schülerinnen und Schüler ohne teure Nachhilfe mitkommen“, so Maurer abschließend.