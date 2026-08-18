  • 18.08.2026, 14:25:02
  • /
  • OTS0100

Einladung zur Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“, 26. August, 11 Uhr

Leichtere Besetzung von Kassenstellen, leichterer Zugang zu Medikamenten, weniger Kosten für die Volkswirtschaft, weniger Emissionen: Studie zeigt breiten Nutzen von Hausapotheken.

Wien (OTS) - 

Österreich droht bis 2035 eine erhebliche Versorgungslücke in der Kassenmedizin, unter anderem werden in der Allgemeinmedizin hunderte Ordinationen eine Nachfolge suchen. Speziell in Gemeinden unter 5000 Einwohnern ist die Nachbesetzung oft besonders schwer. Eine aktuelle Studie des Beraternetzwerks Kreutzer Fischer & Partner zeigt auf, wie das Problem rasch gelindert werden kann – und die Gesundheitspolitik auf vielen Ebenen profitiert.

Die Österreichische Ärztekammer lädt zu einer Pressekonferenz ein, bei der die Details der Studie und die daraus resultierenden Forderungen präsentiert werden.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Ihre Gesprächspartner sind:

OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte

OMR Dr. Silvester Hutgrabner, Leiter des ÖÄK-Referats „Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten“

Andreas Kreutzer, KREUTZER FISCHER & PARTNER, Studienautor

Pressekonferenz: „Neue Studie: Ausbau ärztlicher Hausapotheken sichert medizinische Grundversorgung ab“



Datum: 26.08.2026, 11:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Presseclub Concordia


Bankgasse 8

1010 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
 Mag. Sascha Bunda
 Telefon: 01/51406-3341
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.aerztekammer.at
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAE
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Mittwoch, 26.08.2026, 11:00] 
 Österreichische Ärztekammer 
 Rückfragen & Kontakt 
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
 Mag. Sascha Bunda
 Telefon: 01/51406-3341
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.aerztekammer.at
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright