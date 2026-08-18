NEOS: Pensionsgipfel ist jetzt wichtiger denn je

Wien (OTS) -

„Es ist gut und richtig, dass Beate Meinl-Reisinger im Sommergespräch die Zukunft unseres Pensionssystems so klar angesprochen und einen gemeinsamen Pensionsgipfel vorgeschlagen hat. Dort soll die zentrale Frage beantwortet werden, wie wir unser Pensionssystem langfristig absichern können. Die demografische Entwicklung betrifft uns alle. Umso unverständlicher ist es, dass andere Parteien dieses Gesprächsangebot reflexartig ausschlagen. Das ist Arbeitsverweigerung und verantwortungslos“, sagt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser.

Der Reformbedarf im Pensionssystem sei längst offensichtlich. Gasser: „Wir werden zum Glück immer älter. Das ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft. Es bedeutet aber auch, dass wir länger Pension beziehen und unser System entsprechend weiterentwickeln müssen. Genau darüber muss die Politik offen und ohne Denkverbote sprechen können. Ein Pensionsgipfel ist der richtige Ort dafür.“

„Wer will, dass auch kommende Generationen auf ein sicheres und finanzierbares Pensionssystem vertrauen können, muss bereit sein, heute über Reformen zu reden. Genau deshalb braucht es diesen Pensionsgipfel und die Bereitschaft aller Parteien, auch der Oppositionsparteien, konstruktiv daran mitzuwirken. Das Thema ist zu wichtig für ideologische Blockaden und Parteitaktik.“