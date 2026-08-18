  • 18.08.2026, 13:27:32
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FCG-Deckenbacher: „Gute Rahmenbedingungen sind wichtig, um qualifizierte Polizistinnen und Polizisten zu gewinnen“

Wien (OTS) - 

„Der Polizeiberuf ist einer der herausforderndsten Berufe in unserer Gesellschaft. Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten täglich unter hohem persönlichen Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Österreich. Dafür brauchen sie die entsprechende Wertschätzung und gute Rahmenbedingungen“, betont FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg.z.NR Romana Deckenbacher.

Dazu gehören für Deckenbacher eine hochwertige Ausbildung, planbare Dienstzeiten, eine faire und attraktive Entlohnung sowie moderne Ausrüstung und Infrastruktur. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie müsse stärker berücksichtigt werden.

„Wenn wir genügend Menschen für den Polizeiberuf gewinnen und langfristig halten wollen, sind gute Rahmenbedingungen und attraktive Perspektiven besonders wichtig. Es gilt, die hohen Anforderungen an diesen anspruchsvollen Beruf mit entsprechenden Voraussetzungen zu verbinden, damit unsere Kolleginnen und Kollegen ihre wichtige Arbeit professionell und unter guten Bedingungen leisten können“, so Deckenbacher abschließend.

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