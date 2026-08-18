FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christian Hafenecker und Peter Westenthaler

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260818thITHDYy/Q7R2HBRr

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.