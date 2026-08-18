- 18.08.2026, 12:07:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christian Hafenecker und Peter Westenthaler
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260818thITHDYy/Q7R2HBRr
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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