Gewessler an Kickl: „Wer seine Heimat liebt, der schützt sie“

Wien (OTS) -

Die Grüne Bundessprecherin Leonore Gewessler reagiert mit scharfen Worten auf den Versuch von Herbert Kickl, sich als Retter der heimischen Landwirtschaft zu inszenieren: „Das ist Heuchelei. Die FPÖ bekämpft jedes Windrad und leugnet die Klimakrise. Sie könnte der heimischen Landwirtschaft jederzeit helfen – und ihren Widerstand gegen wirksamen Klimaschutz aufgeben. Aber darum geht es Herbert Kickl gar nicht – er will am Rücken der Bauern politisches Kleingeld wechseln. Mehr wäre ein Sondersitzungs-Schauspiel nämlich nicht.“

„Die Manöver der FPÖ sind so schäbig wie durchschaubar. Zuerst blockiert sie jede Maßnahme zum Schutz unserer Heimat, dann wird das Problem laut beklagt, ohne auch nur irgendwas zur Lösung beizutragen. Herbert Kickl will, dass es dem Land schlecht geht, damit seine Umfragen hoch sind. Ob die Ernte am Feld vertrocknet oder nicht, kümmert ihn nicht“, sagt die Grünen-Chefin in Richtung der FPÖ-Taktik.

„Die Liste ist lang: Mehr heimischer Strom – die FPÖ ist dagegen. Wirksamer Bodenschutz für lebendige Äcker – die FPÖ ist dagegen. Renaturierung – die FPÖ ist dagegen. Und jetzt tut sie so, als hätte die Dürre-Katastrophe nichts mit der Klimakrise zu tun. Für mich ist klar: Wer seine Heimat liebt, der schützt sie. Das ist das Gegenteil des FPÖ-Programms“, betont Gewessler.

Die Grünen-Chefin kritisiert gleichzeitig auch die Regierung scharf: „Was die Regierung liefert, ist viel zu wenig. Weder beim Klimaschutz noch bei der Unterstützung der Landwirtschaft inmitten dieser Katastrophe geht irgendwas weiter. Wer vom Verwalten der Regierung und vom Heucheln und Spalten der FPÖ genug hat, findet bei den Grünen eine echte Alternative. Wir kämpfen für ein Klima, in dem Bäuerinnen und Bauern nachhaltig wirtschaften können“, schließt Gewessler.