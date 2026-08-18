  • 18.08.2026, 11:23:02
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PRO-GE Binder zu NEOS: „Keine Ahnung von der Realität der Arbeitswelt“

Forderung nach Anhebung der Pensionsantrittsalters löst keine Probleme am Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - 

Der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Reinhold Binder, kritisiert die wiederholte Forderung der NEOS nach Anhebung der Pensionsantrittsalters auf 67 Jahre scharf: „Wer ständig fordert, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen, hat keine Ahnung von der Realität der Arbeitswelt.“

So würden viele nicht aus der Erwerbstätigkeit, sondern aus dem Krankenstand oder aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen. Ein Drittel der Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten zudem überhaupt keine Beschäftigten über 60 Jahre. „Eine Anhebung des Pensionsantrittsalter löst keine Probleme am Arbeitsmarkt, sondern schafft nur mehr Arbeitslosigkeit“, betont Binder.

Anstatt ständig Verunsicherung zu verbreiten, sollte sich NEOS-Parteichefin Meinl-Reisinger besser damit auseinandersetzen, wie Älteren am Arbeitsmarkt mehr Chancen bekommen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund bis zu ihrem Pensionsantritt arbeiten können.

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