  • 18.08.2026, 11:03:02
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AVISO - PK von Greenpeace, BOKU und Seniorenrat: Extremtemperaturen in den Wohnungen von Wiens Senior:innen

Ergebnisse der seit Anfang Juni andauernden Hitze-Messungen werden präsentiert

Wien (OTS) - 

Die Hitze im Sommer mit bis zu 41 Grad hat das Zuhause der Bevölkerung in Backöfen verwandelt. Während schlaflose Nächte und extreme Innenraumtemperaturen für viele zur Qual werden, trifft die Hitze eine Gruppe besonders hart: ältere Menschen. Um die reale Belastung in den eigenen vier Wänden wissenschaftlich zu belegen, haben Greenpeace, die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und der Österreichische Seniorenrat – der Dachverband der großen Seniorenorganisationen – über den Sommer hinweg die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in zahlreichen Wohnungen älterer Menschen in Wien gemessen. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz werden die finalen Ergebnisse dieser umfassenden Messreihe präsentiert.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz ein:

Hitze im Alter: Wenn Wohnen zur Gefahr wird
Datum: Dienstag, 25. August 2026
Zeit: 09:30 Uhr
Ort: Festsaal (Coole Zone) im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) – oder via Livestream unter: https://act.gp/Hitze-PK_Livestream Meeting-ID: 820 2178 4858

Ihre Gesprächspartner:innen am Podium:

  • Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich
  • Assoc. Prof. Dr. Herbert Formayer, Professor für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien
  • Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes
  • Birgit Gerstorfer, MA, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ)

Um Anmeldung per Mail an [email protected] wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Greenpeace Österreich
Réka Tercza
Telefon: +43 664 85 74 598
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.greenpeace.at/

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