AVISO - PK von Greenpeace, BOKU und Seniorenrat: Extremtemperaturen in den Wohnungen von Wiens Senior:innen

Wien (OTS) -

Die Hitze im Sommer mit bis zu 41 Grad hat das Zuhause der Bevölkerung in Backöfen verwandelt. Während schlaflose Nächte und extreme Innenraumtemperaturen für viele zur Qual werden, trifft die Hitze eine Gruppe besonders hart: ältere Menschen. Um die reale Belastung in den eigenen vier Wänden wissenschaftlich zu belegen, haben Greenpeace, die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und der Österreichische Seniorenrat – der Dachverband der großen Seniorenorganisationen – über den Sommer hinweg die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in zahlreichen Wohnungen älterer Menschen in Wien gemessen. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz werden die finalen Ergebnisse dieser umfassenden Messreihe präsentiert.



Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz ein:



Hitze im Alter: Wenn Wohnen zur Gefahr wird

Datum: Dienstag, 25. August 2026

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Festsaal (Coole Zone) im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) – oder via Livestream unter: https://act.gp/Hitze-PK_Livestream Meeting-ID: 820 2178 4858



Ihre Gesprächspartner:innen am Podium:

Marc Dengler , Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich

, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich Assoc. Prof. Dr. Herbert Formayer, Professor für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien

Professor für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien Ingrid Korosec , Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes

, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Birgit Gerstorfer, MA, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ)