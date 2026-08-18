  • 18.08.2026, 10:47:02
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Sommer-Pressegespräch der WKÖ-Fachverbände Hotellerie und Gastronomie, 19.08.2026, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Im Namen der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laden wir herzlich zum traditionellen

SOMMER-PRESSEGESPRÄCH

Wann: Mittwoch, 19. August 2026, 10:00 Uhr

Wo: Haus der Bauwirtschaft, Festsaal; Schaumburgergasse 20, 1040 Wien
Zugang über den rückwärtigen Eingang der WKÖ

Wie ist die Sommersaison bisher verlaufen? Welche Entwicklungen prägen aktuell Hotellerie und Gastronomie – und welche politischen Weichenstellungen braucht die Branche?

Auf Basis einer aktuellen Umfrage des Market-Instituts präsentieren

Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie

und

KR Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie

eine aktuelle Zwischenbilanz der Sommersaison. Sie informieren über die wirtschaftliche Lage der Betriebe, zentrale Herausforderungen und Trends, die Erwartungen für das weitere Tourismusjahr 2026 sowie die daraus resultierenden Forderungen der Branche.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis spätestens 18. August, unter: [email protected]

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Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

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