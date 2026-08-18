- 18.08.2026, 10:47:02
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Sommer-Pressegespräch der WKÖ-Fachverbände Hotellerie und Gastronomie, 19.08.2026, 10:00 Uhr
Im Namen der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laden wir herzlich zum traditionellen
SOMMER-PRESSEGESPRÄCH
Wann: Mittwoch, 19. August 2026, 10:00 Uhr
Wo: Haus der Bauwirtschaft, Festsaal; Schaumburgergasse 20, 1040 Wien
Zugang über den rückwärtigen Eingang der WKÖ
Wie ist die Sommersaison bisher verlaufen? Welche Entwicklungen prägen aktuell Hotellerie und Gastronomie – und welche politischen Weichenstellungen braucht die Branche?
Auf Basis einer aktuellen Umfrage des Market-Instituts präsentieren
Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie
und
KR Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie
eine aktuelle Zwischenbilanz der Sommersaison. Sie informieren über die wirtschaftliche Lage der Betriebe, zentrale Herausforderungen und Trends, die Erwartungen für das weitere Tourismusjahr 2026 sowie die daraus resultierenden Forderungen der Branche.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis spätestens 18. August, unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]
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