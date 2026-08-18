FPÖ – Schnedlitz zu NEOS: „Postenschacher und Pensionistenabzocke als Bilanz!“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an den jüngsten Aussagen von NEOS-Bundesparteiobfrau Meinl-Reisinger und NEOS-Generalsekretär Hoyos zur Anhebung des Pensionsalters sowie an der pinken Doppelmoral übte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz. Während die NEOS einerseits von Reformen sprechen, zeige die Realität ein völlig anderes Bild der Regierungspartei.

„Was die NEOS hier abziehen, ist an Lächerlichkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Auf der einen Seite predigen Meinl-Reisinger und Hoyos Wasser und wollen die hart arbeitende Bevölkerung noch mehr belasten, auf der anderen Seite säuft die pinke Schickeria den teuersten Wein“, kritisierte Schnedlitz und verwies auf die Eskapaden der NEOS-Spitze: „Da gönnt sich eine Meinl-Reisinger eine eigene Loge am Opernball, ein Schellhorn gönnt sich einen dicken Audi mit extra Beinfreiheit und feiert elitäre Empfänge bei den Salzburger Festspielen auf Kosten der Steuerzahler. Und wer soll diese ‚Koste-es-was-es-wolle‘-Politik der Pinken finanzieren? Die österreichischen Pensionisten, denen man jetzt noch tiefer in die Tasche greifen will!“

Für Schnedlitz sei die Partei längst Teil jenes Systems geworden, das sie früher angeblich bekämpfen wollte. „Die Tinte auf dem Koalitionspapier der Verlierer-Ampel war noch nicht trocken, da haben die NEOS schon bewiesen, dass sie die Freunderlwirtschaft der Systemparteien perfektioniert haben. Wenn Meinl-Reisinger und Hoyos sich jetzt hinstellen und Transparenz fordern, muss man sich angesichts der Posten-Versorgung von Leuten wie Loacker oder Arad Benkö wirklich fragen, ob die Pinken den Bezug zur Realität völlig verloren haben“, so Schnedlitz.

Abschließend fand der FPÖ-Generalsekretär klare Worte für die Rolle der NEOS in der aktuellen Bundesregierung: „Die NEOS sind der moralisch billigste Steigbügelhalter in der Geschichte der Zweiten Republik. Für ein paar Ministerposten und einen kurzen Moment im Rampenlicht haben sie alle ihre angeblichen Prinzipien über Bord geworfen. Nur die FPÖ steht als einzige Kraft auf der Seite der hart arbeitenden Österreicher und unserer Pensionisten, die sich ihren Ruhestand nach Jahrzehnten der Leistung redlich verdient haben. Diese pinke Abzocke werden wir mit aller Härte bekämpfen!“