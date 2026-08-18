Lebensmittelhandel warnt vor zusätzlichen Kosten durch Lkw-Maut

Wien (OTS) -

Das Bundesgremium Lebensmittelhandel in der WKÖ sieht die geplante Lkw-Maut auf Landesstraßen im Burgenland kritisch. Für die Lebensmittelversorgung sind Transporte auf allen Stufen der Wertschöpfungskette unverzichtbar: Landwirtschaftliche Erzeugnisse gelangen zu Verarbeitungsbetrieben, Rohstoffe und Zutaten zu Produzenten, fertige Lebensmittel zu Großhandelslagern und Verteilzentren und von dort weiter in Geschäfte, Kantinen und Gastronomiebetriebe. Zusätzliche Mautkosten können damit bei ein und demselben Produkt auf mehreren Transportabschnitten anfallen.

„Diese Mehrkosten summieren sich über die unterschiedlichen Stufen der Lebensmittelkette und erhöhen letztlich die Verbraucherpreise. Wer die Inflation niedrig halten will, sollte keine zusätzlichen Kostentreiber schaffen“, sagt Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels in der WKÖ.

Nahversorgung ist auf Landesstraßen angewiesen

Besonders relevant ist die geplante Maut für die Nahversorgung. Lebensmittelgeschäfte müssen regelmäßig beliefert werden, bei frischen und gekühlten Produkten gelten zudem kurze Lieferintervalle und strenge Anforderungen an die Kühlkette. Gerade im ländlichen Raum ist es vielfach nicht möglich, auf Autobahnen oder Schnellstraßen auszuweichen. Landesstraßen sind notwendig, um Geschäfte, Gastronomiebetriebe und andere Abnehmerinnen und Abnehmer überhaupt zu erreichen.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der Lebensmittelgroßhandel. Er bündelt Waren unterschiedlicher Produzenten und sorgt für die Belieferung des Einzelhandels, der Gastronomie und von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung in ganz Österreich.

„Nahversorgung braucht die Straße. Viele unserer Kunden liegen abseits des höherrangigen Straßennetzes und können nur über Landesstraßen erreicht werden. Der Großhandel kann diese Strecken nicht einfach umgehen. Eine zusätzliche Maut wird damit unmittelbar zu einem weiteren Kostenfaktor für die tägliche Versorgung“, erklärt Christof Kastner, stellvertretender Obmann und Sprecher des Großhandels im Bundesgremium.

Lebensmittelhandel warnt vor föderalem Mautdschungel

Der Lebensmittelhandel warnt auch vor einer Vorbildwirkung auf andere Bundesländer. Eigene Mautmodelle mit unterschiedlichen Tarifen und Regelungen würden zusätzliche Kosten und administrativen Aufwand verursachen. Das trifft die Lebensmittelwirtschaft besonders, da ihre Lieferketten bundesländerübergreifend organisiert und viele Unternehmen in mehreren Bundesländern tätig sind.

Entlastung statt zusätzlicher Kosten

Aus Sicht des Bundesgremiums wäre im Interesse niedriger Lebensmittelpreise vielmehr ein Schritt in die entgegengesetzte Richtung notwendig. Eine Mautentlastung beziehungsweise Mautbefreiung für Lebensmitteltransporte würde die Logistikkosten unmittelbar senken und damit entlang der gesamten Wertschöpfungskette preisdämpfend wirken.

Entlastungspotenzial sieht der Lebensmittelhandel auch beim Lkw-Fahrverbot. Derzeit dürfen gemäß § 42 StVO an Sonn- und Feiertagen sowie zu bestimmten Zeiten an Samstagen nur bestimmte Lebensmitteltransporte durchgeführt werden. Eine Ausweitung der Ausnahmen auf weitere Lebensmittel würde eine effizientere Lieferplanung ermöglichen und unnötige Kosten vermeiden.

„Wenn wir Lebensmittelpreise niedrig halten wollen, müssen wir bei den Kosten entlang der gesamten Kette ansetzen. Statt neue Belastungen für notwendige Transporte zu schaffen, sollten wir darüber sprechen, wie wir diese gezielt entlasten und effizienter machen können“, so Prauchner.

Prauchner und Kastner appellieren daher an die Politik, die Auswirkungen der geplanten Lkw-Maut auf die gesamte Lebensmittelkette, die Nahversorgung und die Verbraucherpreise zu berücksichtigen. Gleichzeitig gelte es, unterschiedliche Mautsysteme in den Bundesländern zu verhindern und stattdessen Maßnahmen zu setzen, die die Kosten der Lebensmittelversorgung nachhaltig senken. (PWK384/DFS)