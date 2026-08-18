E-Control: Kaum Ausfälle und Störungen der Strom- und Gasversorgung in Österreich

Wien (OTS) -

Die Österreicher:innen können sich auf ihre Strom- und Gasversorgung verlassen. Die Ergebnisse der aktuell veröffentlichten Ausfall- und Störungsstatistiken Strom und Gas sind ausgesprochen positiv und zeigen sehr gute Werte bei der Verfügbarkeit der Strom- und Gasversorgung.

Die durchschnittliche Ausfallsdauer aufgrund ungeplanter Stromausfälle lag im Jahr 2025 bei 16,62 Minuten, jene der ungeplanten Gasausfälle lag bei 2,15 Minuten. Das sind sowohl bei Strom als auch bei Gas niedrigere Werte als im Jahr davor, als es bei Strom 23,41 Minuten ungeplante Unterbrechungen gegeben hat und bei Gas 3,87 Minuten.

„Bei Strom sehen wir den besten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2005. Das liegt vor allem daran, dass es im Jahr 2025 kaum zu regional außergewöhnlichen Ereignissen gekommen ist.“

Alfons Haber, E-Control

Die durchschnittliche Dauer ungeplanter Ausfälle sind im Strombereich immer deutlich höher als bei Gas. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass unterirdisch verbaute Gasleitungen weniger von externen Umwelteinflüssen betroffen sind als Freileitungen bei Strom.

Grafik 1: Ungeplante kundenbezogene Nichtverfügbarkeit von Strom 2025 in Österreich in Minuten (Berechnung nach SAIDI)

Grafik 2: Ungeplante kundenbezogene Nichtverfügbarkeit von Gas 2025 in Österreich in Minuten (Berechnung nach SAIDI)

Geplant oder ungeplant

In den Ausfall- und Störungsstatistiken werden sowohl geplante als auch ungeplante Versorgungsunterbrechungen dargestellt. Bei geplanten Unterbrechungen werden die Kund:innen im Vorhinein über eine Abschaltung informiert, zum Beispiel aufgrund geplanter Arbeiten im Versorgungsnetz. Ungeplante Versorgungsunterbrechungen treten in Zusammenhang mit äußeren Einflüssen, Anlagenausfällen oder anderen Störungen auf. Im Berichtsjahr 2025 wurden bei Strom in Österreich insgesamt 14.869 Versorgungsunterbrechungen (nach 18.499 im Jahr 2024), die länger als eine Sekunde gedauert haben, von den Netzbetreibern gemeldet. Knapp 61 Prozent davon waren geplant und gut 39 Prozent ungeplant. Bei Gas wurden in Summe 2.769 Versorgungsunterbrechungen gemeldet (2024 3.157), davon waren rund 36 Prozent geplant und rund 64 Prozent ungeplant.

Ungeplante Unterbrechungen können unterschiedliche Ursachen haben

Bei Strom werden die ungeplanten Unterbrechungen nach fünf Ursachen unterschieden. Dazu zählen atmosphärische Einwirkungen, Fremdeinwirkung, netzbetreiberinterne Gründe sowie sogenannte Rückwirkungsstörungen und regional außergewöhnliche Ereignisse. Zu diesen zählen zum Beispiel extreme Naturereignisse wie Erdbeben oder massive Überschwemmungen. 2025 hat sich gezeigt, dass Netzbetreiber-interne Ursachen wie zum Beispiel Kabelschäden die häufigsten Gründe für Stromunterbrechungen darstellten (mit mehr als 15 Prozent), gefolgt von atmosphärischen Einwirkungen mit knapp 10 Prozent.

Im Gasbereich lagen rund 28 Prozent der gemeldeten Versorgungsunterbrechungen außerhalbe des Verteilernetzes (zum Beispiel eine defekte Gastherme in einer Kundenanlage) und rund 72 Prozent der Unterbrechungen mit Ursache im Verteilernetz.

„Ob geplante oder ungeplante Unterbrechung – der Netzbetreiber ist bei allen Störungen im Netz immer erste Anlaufstelle für die Kund:innen. Und diese haben auch das Recht, bei ihrem jeweiligen Netzbetreiber genaue Zahlen und Details zur jeweiligen Störungsstatistik abzufragen.“

Michael Strebl, Vorstand E-Control

Detaillierte Beschreibungen der Ausfallursachen, die Berechnung der unterschiedlichen Kennzahlen und deren Bedeutung sind in den aktuellen Ausfall- uns Störungsstatistiken Strom und Gas auf der Homepage der E-Control zu finden:

www.e-control.at/ausfall-und-stoerungsstatistik