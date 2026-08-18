Neusiedlersee DAC gründet als Vorreiter im Burgenland erste Erzeugervereinigung

Neusiedl am See (OTS) -

Die österreichische Weinwirtschaft steht vor einem Strukturwandel. Kernstück ist das neue Weingesetz, das derzeit in Entwicklung ist und die EU-Richtlinien zur Demokratisierung der heimischen Weinbaugremien umsetzen soll.

Diese weitreichenden Änderungen werden mit dem neuen österreichischen Weingesetz schlagend, dessen Inkrafttreten aktuell für den 1. Jänner 2028 erwartet wird. Die Gründung von Erzeugervereinigungen in den einzelnen Gebieten ist bereits vorweg notwendig, um dann sofort starten zu können. Der Verein Neusiedlersee DAC hat diesen Prozess nun als erstes DAC-Gebiet im Burgenland erfolgreich vorangetrieben und die Gründung direkt aus dem eigenen Gebietsverein heraus initiiert.

Jeder Produktionsschritt zählt: Echte Mitbestimmung für alle

Das Revolutionäre an einer Erzeugervereinigung ist der inklusive Ansatz: Wer an der Herstellung beteiligt ist, darf auch mitentscheiden.

„ Eine Erzeugervereinigung bedeutet echte, gelebte Mitbestimmung. Jeder ist dabei, der auch nur einen einzigen Produktionsschritt in der Weinproduktion ausführt “, bringt es Obmann Hans-Michael Nittnaus auf den Punkt. „ Von den Traubenproduzenten bis zu den Betrieben, die Wein im Gebinde zukaufen und weiterverarbeiten – wir verstehen alle Beteiligten als Teil unserer Gemeinschaft. Deshalb erhält jeder, der an der Entstehung unseres Weines mitwirkt, eine Stimme. “

Damit verwalten die Erzeuger ihre Produktspezifikationen, die beim Neusiedlersee DAC aktuell den Zweigelt und die Süßweine umfassen, künftig basisdemokratisch selbst. Die neue Organisationsform bietet zudem den Vorteil, dass künftig auch neue Produkte – wie etwa Weißweine, Schaumweine oder andere Rotweinsorten – wesentlich einfacher als geschützter Ursprung definiert werden können.

Nahtloser Übergang für den Neusiedlersee DAC

Die Vorarbeiten im Hintergrund sind bereits abgeschlossen, wie Geschäftsführerin Christine Achs betont: „ Wir haben die vereinstechnische Anerkennung bereits umgesetzt und verfügen über ausreichend Unterschriften, um die offizielle EU-weite Anerkennung zu erhalten. Damit ist unsere Arbeit jedoch keineswegs getan. Im Gegenteil: Bis zur formalen Anerkennung auf Basis des neuen Weingesetzes möchten wir das Gespräch mit allen Mitgliedsbetrieben und auch mit interessierten Nichtmitgliedern suchen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Betriebe auf diesem Weg mitzunehmen und gemeinsam die Zukunft sowie das Profil der Weinbauregion Neusiedlersee zu gestalten. “

Für die Konsumenten, Mitglieder und Partner bringt der Wechsel vorerst keine Änderungen. „Bis zum Start des neuen Weingesetzes bleibt der Verein Neusiedlersee DAC in seiner jetzigen Form bestehen. Danach wird der Verein mit den Neusiedlersee DAC Weinen im Bereich Zweigelt und Süßwein nahtlos in der neuen Erzeugervereinigung aufgehen. Das haben wir bereits jetzt vorausschauend in den Statuten verankert. Ziel ist für Mitglieder und Konsumenten ein verständlicher, unkomplizierter und unbürokratischer Übergang“, erklärt Achs.

Der Neusiedlersee DAC lädt daher im Namen der Erzeugergemeinschaft Neusiedlersee alle Weinproduzentinnen und Weinproduzenten der Region ein, diesen Weg gemeinsam mitzugestalten.