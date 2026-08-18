Arantxa Hernando, neue General Managerin von Arval Österreich

Wien (OTS) -

Mit 17. August 2026 hat Arantxa Hernando die Geschäftsführung von Arval Österreich übernommen. Die erfahrene Managerin folgt auf Gregor Bilik, der innerhalb der Arval Gruppe als Corporate Sales Director zu Arval Deutschland gewechselt ist.

Arantxa Hernando bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale und operative Transformation innerhalb der Arval Gruppe mit. Zuletzt war sie als Global Operations & Insurance Director bei Arval Spanien tätig. Seit ihrem Eintritt bei Arval Spanien im Jahr 2014 als Head of Organization and Projects hat sie die Transformation des Unternehmens wesentlich mitgestaltet. In dieser Funktion war sie maßgeblich am Aufbau des Bereichs Business Transformation beteiligt.

Zu ihren wichtigsten Erfolgen zählen die Einführung neuer Geschäftsfelder und digitaler Plattformen sowie zentrale Initiativen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Darüber hinaus engagiert sich Hernando seit vielen Jahren für Diversität und Inklusion. Durch die Förderung von Talenten, Mentoring-Programmen und einer offenen Unternehmenskultur hat sie wesentlich dazu beigetragen, Mitarbeitende bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen und ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Diese Kombination aus Innovationskraft, Führungsstärke und konsequenter Mitarbeiterentwicklung hat maßgeblich zum Wachstum und nachhaltigen Erfolg von Arval Spanien beigetragen und die Position des Unternehmens als führenden Anbieter moderner Mobilitätslösungen weiter gestärkt.

Hernando absolvierte ein Studium des Computer Engineering an der Universidad Politécnica de Madrid mit Schwerpunkt Business Transformation und Technology Management Consulting. Darüber hinaus besitzt sie einen Masterabschluss in Logistics & Commercial Distribution der ESIC Business & Marketing School. Während ihrer Laufbahn bei Arval Spanien prägte sie die Entwicklung einer serviceorientierten Unternehmenskultur mit besonderem Fokus auf Change Management, Kundenerlebnis und Innovation.

„ Ich freue mich sehr darauf, die erfolgreiche Arbeit von Gregor Bilik und seinem Team in Österreich fortzuführen. Gemeinsam werden wir unsere Kundennähe weiter stärken und die digitale sowie nachhaltige Transformation von Arval Österreich konsequent vorantreiben. “, sagt Arantxa Hernando.

Grzegorz Szymanski, Regional General Manager für die Region BENELUX-DACH: „ Unter der Führung von Gregor Bilik hat Arval Österreich in den vergangenen fünf Jahren ein beeindruckendes Wachstum erzielt und den Fuhrpark um 47 Prozent ausgebaut. Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung bringt Arantxa Hernando beste Voraussetzungen mit, um unsere operative Exzellenz und Kundenorientierung weiter zu stärken und das erfolgreiche Wachstum von Arval Österreich fortzusetzen. “

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