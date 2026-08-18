ARBÖ: Ferienende in Teilen Deutschlands und Frequency sorgen für starken Rückreiseverkehr

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 21.08.2026, bis Sonntag, 23.08.2026, steht laut ARBÖ-Informationsdienst erneut im Zeichen des Urlauberwechsels. In Österreich dauern in allen Bundesländern die Sommerferien an. In Deutschland endet die schulfreie Zeit in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, während Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen weiterhin Ferien haben. Damit treffen auf den Nord-Süd-Routen Heimreisende Richtung Deutschland auf Urlauberinnen und Urlauber auf dem Weg in den Süden.

Dichten Verkehr erwartet der ARBÖ vor allem am Freitagnachmittag auf den Stadtausfahrten, am Samstag auf den klassischen Transitrouten sowie am Sonntagnachmittag und -abend Richtung Deutschland. Vor Tunnelbereichen, Mautstellen, Grenzübergängen und Baustellen können sich rasch längere Staus bilden.

Auf folgenden Strecken ist mit Staus und Zeitverlusten zu rechnen:

· Westautobahn (A1), im Großraum St. Pölten und Salzburg

· Südautobahn (A2), im Bereich der Tunnelkette Pack

· Innkreisautobahn (A8), im Raum Wels sowie vor dem Grenzübergang Suben

· Pyhrnautobahn (A9), vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Großraum Graz

· Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und Golling, im Raum Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael

· Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

· Inntalautobahn (A12), im Raum Kufstein und Innsbruck

· Brennerautobahn (A13), im Bereich der Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg

· Fernpassstraße (B179), zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Nassereith

Baustellen bleiben zusätzliche Staufaktoren

Zu den wichtigsten Engpässen zählen die Generalerneuerung auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten, die Tunnelkette Pack auf der Südautobahn (A2), der Baustellenabschnitt zwischen Graz-Webling und Schwarzlsee auf der Pyhrnautobahn (A9) sowie die Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13). Auf der Tauernautobahn (A10) kommen Verkehrsmaßnahmen im Raum Werfen sowie weiterhin Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr hinzu.

Frequency bringt starken Verkehr nach St. Pölten

Von Donnerstag bis Samstag findet in St. Pölten das Frequency Festival statt. Bei den Anschlussstellen St. Pölten-Süd auf der Westautobahn (A1) und St. Pölten-Ost auf der Kremser Schnellstraße (S33) ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die stärkste Abreisewelle wird am Sonntag erwartet. Der ARBÖ empfiehlt nach Möglichkeit die An- und Abreise mit Bahn und Shuttle. Zugverbindungen bestehen sowohl von Salzburg und Linz als auch von Wien aus mehrmals pro Stunde. Zusätzlich fährt täglich nach Konzertende ein Sonderzug der ÖBB nach Wien Meidling.

Veranstaltungen in Wien, Bregenz und Kufstein

In Wien sorgen am Samstag und Sonntag die Vienna Classic Days rund um die Ringstraße für kurzfristige Behinderungen. In Bregenz bringen die letzten Aufführungen der Bregenzer Festspiele zusätzlichen Besucherandrang, während am Sonntag der Kufsteinerland Radmarathon im Stadtgebiet von Kufstein und entlang der Rennstrecken zeitweise Verkehrsanhaltungen erforderlich macht.

„Am Wochenende wird sich der Rückreiseverkehr Richtung Deutschland deutlich bemerkbar machen. Gleichzeitig bleiben die Urlaubsrouten Richtung Süden stark frequentiert. Wer zeitlich flexibel ist, sollte die Hauptreisezeiten meiden und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage informieren“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline 050/123-123.

(Schluss)