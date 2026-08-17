Voglauer/Grüne: Historische Dürre – Regierung muss jetzt liefern

Wien (OTS) -

Die neuesten Daten der GeoSphere Austria sind alarmierend: Die vergangenen zwölf Monate waren die trockensten in Österreich seit Messbeginn 1850. Wiesen verdorren, Böden trocknen aus und Kulturen leiden unter Wassermangel. Besonders hart trifft die historische Trockenheit die heimische Landwirtschaft.

„Die Klimakrise steht nicht vor der Tür – sie steht längst auf unseren Feldern und Wiesen. Wir Bäuerinnen und Bauern erleben unmittelbar, was es bedeutet, wenn Regen ausbleibt und Ernten wegbrechen. Trotzdem eiert die Bundesregierung weiter herum, anstatt unsere Landwirtschaft auf diese neue Realität vorzubereiten“, sagt Olga Voglauer, Bio-Bäuerin und Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

Voglauer fordert konkrete Entscheidungen: „Wir brauchen endlich ein wirksames Klimaschutzgesetz, das seinen Namen verdient. Bis 1. September muss Österreich seinen nationalen Wiederherstellungsplan im Rahmen der EU-Renaturierungsverordnung vorlegen. Und wir müssen jetzt vorsorgen, damit ausreichend Wasser für Menschen, Landwirtschaft und Natur zur Verfügung steht.“

Entscheidend sei, von der kurzfristigen Krisenbewältigung zur langfristigen Vorsorge zu kommen, denn die aktuelle Dürre ist kein einmaliges Extremereignis. „Mit der fortschreitenden Klimakrise steigt das Risiko von Hitze, Trockenheit und Ernteausfällen. Wer jetzt weiter wertvolle Zeit verliert, gefährdet bäuerliche Existenzen und unsere Lebensmittelversorgung“, warnt Voglauer.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern können ihre Felder nicht ins klimatisierte Büro verlegen. Sie sind auf gesunde Böden, ausreichend Wasser und ein stabiles Klima angewiesen. Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind die wichtigste Versicherung für unsere Landwirtschaft. Wer Versorgungssicherheit ernst nimmt, muss Klima, Boden und Wasser schützen.“