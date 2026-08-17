Häuser zum Leben: Presseinformation zu abweichender Medikation im Haus Leopoldau

Wien (OTS) -

Der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) – Häuser zum Leben stellte im Haus Leopoldau aufgrund eines Personalversagens bei 20 von insgesamt 350 Bewohnerinnen und Bewohnern fest, dass es über einen längeren Zeitraum zu einer teilweise wiederholt abweichenden Medikation kam. Die Vorfälle haben sich auf eine einzige Abteilung beschränkt. Den Betroffenen geht es gesundheitlich gut – alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sowie die Angehörigen der Betroffenen wurden bereits informiert.

Erste dienstrechtliche Konsequenzen wurden bereits gesetzt – die Teamleiterin des Ambulanzteams sowie die Direktorin des Hauses Leopoldau wurden freigestellt – weitere dienstrechtliche Konsequenzen werden erfolgen. Das KWP nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zeigen keine Symptome oder Beeinträchtigungen. Ihr Gesundheitszustand ist unauffällig. Dennoch werden sie medizinisch und pflegerisch eng begleitet.

Konkret wurden Medikamente für eine abweichende Tageszeit – etwa mittags statt abends – oder bereits abgesetzte Medikamente weiter übergeben. In wenigen Fällen wurden verschriebene Medikamente in abweichendem Ausmaß oder nicht verschriebene Medikamente übergeben.

Bei 18 der 20 Betroffenen können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Folgen ausschließen. Bei den anderen beiden Personen werden vorsorglich Labortests durchgeführt, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Wir haben nach Bekanntwerden umgehend sichergestellt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner die korrekte Medikation erhalten, indem wir eine zusätzliche Kontrollebene eingezogen haben. Bis auf Weiteres wird jede einzelne Medikation einer zusätzlichen Kontrolle unterzogen. Damit werden unsere Qualitätsabläufe im Medikamentenmanagement im Haus Leopoldau – wie in allen anderen Häusern – wieder eingehalten.

Zur vollen Aufklärung läuft bereits eine umfassende externe Prüfung der Vorfälle, die wir vollinhaltlich unterstützen. Die zuständige Behörde MA40 ist bereits aktiv.

Sonderprüfung ergab: Vorfälle sind auf Haus Leopoldau beschränkt

Diese Vorfälle im Haus Leopoldau widersprechen nicht nur unseren fundamentalen Werten, sondern auch unseren Regelwerken. Unsere Abläufe zur Qualitätssicherung im Medikamentenmanagement entsprechen den höchsten Standards und werden selbstverständlich vielfach geprüft. Es handelt sich hier um menschliches Versagen.

Die Vorfälle beschränken sich auf ein einzelnes Team im Haus Leopoldau. Das bestätigte auch eine Sonderprüfung aller Häuser, wo alle Medikamente entsprechend unserer Regelwerke korrekt vergeben wurden. Wir haben im Haus Leopoldau bereits dienstrechtliche Konsequenzen gezogen.

Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, sagt: „Ich bin erschüttert von diesen Vorfällen. Die Sicherheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität, so etwas hätte niemals passieren dürfen. Wir müssen diesen Fall lückenlos aufklären. Dafür arbeiten wir bereits eng mit den Behörden und weiteren externen Prüfstellen zusammen. Ich möchte festhalten, dass alle anderen Teams unsere Standards und Regelwerke in der Qualitätssicherung eingehalten haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Häusern leisten tagtäglich hervorragende und professionelle Arbeit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner.“

Peter Hacker, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport sowie Präsident des Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Häuser zum Leben: „Die Vorfälle im Haus Leopoldau sind inakzeptabel. Die Häuser zum Leben müssen die geplanten Schritte zur Aufklärung schnellstmöglich und in vollem Umfang umsetzen.“

Die externe Untersuchung der Vorfälle im Haus Leopoldau wird von Prim. Prof. Dr. Christian Sebesta sowie der Kanzlei Baker McKenzie Rechtsanwälte durchgeführt, die jeweils ein Gutachten erstellen. Sobald diese vorliegen, werden wir informieren.