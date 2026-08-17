FPÖ – Reifenberger zu NEOS: „Ein Berufsheer kommt für Freiheitliche nicht in Frage“

Wien (OTS) -

Als „klare Missachtung des Volkswillens und sicherheitspolitische Realitätsverweigerung“ kritisierte heute FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger die Aussagen der NEOS-Abgeordneten Wotschke. Deren Festhalten am Konzept eines Berufsheeres ignoriere das eindeutige Ergebnis der Volksbefragung von 2013. „Die Österreicher haben sich damals mit beeindruckender Mehrheit für die Wehrpflicht und damit auch für unser bewährtes Milizsystem ausgesprochen. Wenn die NEOS diesen klaren Bürgerwillen nun als irrelevant abtun, stellen sie sich gegen die eigene Bevölkerung. Die Behauptung, Österreich sei alleine nicht verteidigungsfähig, ist obendrein ein sicherheitspolitischer ‚Schuss ins eigene Knie‘ und zeugt von einem mangelnden Glauben an unser Land“, so Reifenberger.

„Ein Berufsheer in einem NEOS-Parteiprogramm zu verankern, gibt Zeugnis davon, wie weit sich diese Partei von der Bevölkerung entfernt hat und wie realitätsfern die Pinken geworden sind. Wenn sie so weitermachen, was zu befürchten ist, werden sie die ‚langfristige Perspektive‘ im österreichischen Parlament wohl nicht erleben“, gab Reifenberger zu bedenken.

Für uns Freiheitliche sei das Ergebnis der Volksbefragung ein klarer und bis heute gültiger Auftrag. „Unsere Aufgabe ist es, unser Bundesheer auf Basis der allgemeinen Wehrpflicht konsequent zu stärken, modern auszustatten und seine tiefe Verankerung in der Gesellschaft zu sichern. Ein Berufsheer wäre nicht nur ein teures Abenteuer mit ungewissem Ausgang, es würde auch die unverzichtbare Brücke zwischen dem Bürger in Uniform und der Gesellschaft einreißen. Wir stehen felsenfest zum Votum der Bevölkerung und werden uns jeder Bestrebung widersetzen, dieses Fundament unserer Landesverteidigung zugunsten von abgehobenen Konzepten zu untergraben“, erklärte Reifenberger.