  • 17.08.2026, 10:28:02
  • /
  • OTS0036

FPÖ – Kickl: „Stocker und Totschnig müssen jetzt liefern!“

ÖVP lässt heimische Bauern im Stich – FPÖ kritisiert unterlassene Hilfeleistung durch den Landwirtschaftsminister und kündigt bei weiterer Untätigkeit Misstrauensantrag an

Wien (OTS) - 

Glaubt man internen Berichten, dürfte die Bundesregierung auf Druck der FPÖ in Sachen Dürrehilfe nun einen Gang höher geschaltet haben. Dennoch koste der Regierungsstreit kostbare Zeit. Zeit, die die von der Dürre betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr haben, so heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. „Stocker und die ÖVP müssen jetzt liefern, das dauert alles viel zu lange! Es geht um unsere Landwirte und es geht um unsere Lebensmittelversorgung. Da kann und darf die Regierung nicht wegschauen, wir haben keine Zeit mehr. Sollte bis Mittwoch keine Einigung erzielt und keine echte Hilfe geleistet werden, behalten wir uns vor, gegen Landwirtschaftsminister Totschnig einen Misstrauensantrag vorzubereiten. Es handelt sich hier um eine eklatante Verantwortungslosigkeit und unterlassene Hilfeleistung am eigenen Volk!“

Die Dürre sei eine Naturkatastrophe – vergleichbar mit Lawinen, Hochwasser oder Murenabgängen. Bei solch außergewöhnlichen Ereignissen müsse die Solidargemeinschaft da sein und helfen. „Stocker und Totschnig müssen jetzt liefern. Die ÖVP hat es immer noch nicht geschafft, die beiden Koalitionspartner für ein Hilfspaket zu gewinnen – das ist traurig und beschämend. Unsere Bauern brauchen jetzt Unterstützung!“, so Kickl und weiter: „Sollten die medial kolportierten ‚Lösungen‘ – wie Kredite, die jedoch zurückgezahlt werden müssen, oder die bereits jetzt längst mögliche Stundung von SV-Beiträgen – tatsächlich zutreffen, dann ist das keine Hilfe, sondern ein absoluter Hohn und eine weitere Form der unterlassenen Hilfeleistung. Anderen wird das Geld regelrecht nachgeworfen, während man bei den eigenen Bauern, die für unsere Lebensmittelsicherheit sorgen, in diesem Katastrophenfall die Solidargemeinschaft offensichtlich verweigern will.“

„Unsere landwirtschaftlichen Betriebe brauchen jetzt finanzielle Unterstützung und keine leeren Worthülsen von schwarzen Systempolitikern, die sich in ihren Ministerien verstecken. Wenn Stocker und Totschnig ihre Pflicht nicht erledigen wollen, dann haben sie die volle Verantwortung für ihre Untätigkeit zu übernehmen!“, so Kickl abschließend mit Blick auf einen etwaigen Misstrauensantrag gegen ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright