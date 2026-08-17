FPÖ – Brückl: „Wiederkehr löst keinen Lehrermangel, sondern ignoriert Realität an Schulen!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, MA, kritisierte heute die beschönigenden Darstellungen von NEOS-Bildungsminister Wiederkehr zum Lehrermangel als „wenig überzeugend“. Anstatt die strukturellen Probleme anzuerkennen, würde die ernste Lage kurz vor Schulbeginn erneut mit positiven Statistiken schöngeredet. „Jedes Jahr hören wir kurz vor Schulbeginn, dass die Lage unter Kontrolle sei, doch die Realität an vielen Schulstandorten sieht anders aus. Die Zahlen des Ministers mögen auf dem Papier gut aussehen, aber sie verschleiern, dass wir ein tiefgreifendes Problem haben, das mit kurzfristigen Maßnahmen nicht zu lösen ist“, so Brückl.

Der FPÖ-Bildungssprecher bemängelte zudem, dass die Unterrichtsqualität leide, wenn Lücken im System vermehrt durch Quereinsteiger und Studenten geschlossen werden müssen. Dies sei zwar oft unumgänglich, dürfe aber nicht zur Dauerlösung werden. „Wenn Studenten und fachfremde Personen in großem Stil den Regelunterricht übernehmen müssen, ist das ein klares Alarmsignal für den Zustand unseres Bildungssystems. Es ist eine Notmaßnahme, die zur Regel wird und die Qualität des Unterrichts zwangsläufig beeinträchtigt. Das darf nicht der Standard sein, den wir für die Ausbildung unserer Kinder akzeptieren“, erklärte Brückl.

„Anstatt jedes Jahr nur die dringendsten Lücken zu stopfen, brauchen wir endlich eine langfristige Strategie, um den Lehrerberuf wieder attraktiv zu machen. Das bedeutet bessere Arbeitsbedingungen, weniger bürokratische Hürden und eine stärkere Fokussierung auf die Kernkompetenzen im Unterricht. Wir Freiheitliche werden uns weiterhin für eine nachhaltige Stärkung des Bildungsstandorts einsetzen, damit die Zukunft unserer Kinder nicht von einem permanenten Mangelmanagement abhängt“, forderte Brückl eine grundlegende Trendwende in der Bildungspolitik.