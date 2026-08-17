Helvetia: Patrick Madl übernimmt Leitung von Smile Österreich

Wien (OTS) -

Patrick Madl hat im Sommer 2026 die Leitung von Smile Österreich übernommen. In seiner neuen Funktion trägt er die Gesamtverantwortung für das österreichische Geschäft der digitalen Versicherungsmarke. Sein Fokus liegt auf dem weiteren Wachstum von Smile in Österreich, dem Ausbau des Produktangebots sowie einem durchgängig digitalen Kundenerlebnis.

Smile ist die Onlineversicherung von Helvetia und ermöglicht den einfachen und schnellen Abschluss von Versicherungen über digitale Kanäle. Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ihren Versicherungsschutz einfach, schnell und online abschließen möchten. In Österreich umfasst das Produktportfolio derzeit Kfz- und Haushaltsversicherungen.

Erfahrung aus Versicherung und FinTech

Madl verfügt über langjährige Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Vor seinem Wechsel zu Smile war er als Head of Sales bei Payment Services Austria tätig. Zuvor verantwortete er beim Vergleichsportal durchblicker.at, Teil der internationalen Netrisk Group, den gesamten Versicherungsbereich, leitete mehrere Teams in Vertrieb, Service und Kundenbetreuung und trieb die Skalierung und Weiterentwicklung des digitalen Geschäftsmodells maßgeblich voran.

Der gebürtige Wiener kennt das Versicherungsgeschäft von Grund auf: Nach seiner Ausbildung zum Versicherungs- und Bürokaufmann war er mehrere Jahre im Außendienst tätig und lernte die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus erster Hand kennen. Berufsbegleitend schloss Madl den Master in »Angewandtes Unternehmensmanagement« an der FHWien der WKW ab.

Fokus auf Wachstum und Kundenerlebnis

»Mit Patrick Madl gewinnen wir einen ausgewiesenen Versicherungsexperten, der Produkte, Vertrieb und Kundenservice aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Zugleich verfügt er über umfassende Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen und weiß, wie sich fundiertes Versicherungswissen in ein einfaches, zeitgemäßes Kundenerlebnis übersetzen lässt. Damit bringt er die besten Voraussetzungen mit, um Smile Österreich mehr Breite zu geben«, zeigt sich Thomas Neusiedler, CEO von Helvetia Österreich, erfreut über die Neubesetzung.

Patrick Madl zu seiner neuen Aufgabe als Managing Director Smile Austria: »Smile steht für einen unkomplizierten und zeitgemäßen Zugang zu Versicherungsschutz. Mein Ziel ist es, Smile gemeinsam mit dem Team zur ersten Wahl für alle zu machen, die ihre Versicherung einfach, transparent und komplett digital abschließen wollen.«

Joséphine Chamoulaud, CEO der Smile Schweiz, freut sich auf die Zusammenarbeit von Smile Schweiz und Smile Österreich: »Wir freuen uns, gemeinsam mit Patrick die nächste Stufe in Österreich zu zünden, mit seiner Digitalexpertise unser Marktwachstum gezielt zu beschleunigen und Smile international weiterzuentwickeln.«

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