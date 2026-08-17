FPÖ – Hauser: „Laborfleisch verbieten – Brüssel darf die heimische Landwirtschaft nicht weiter zerstören!“

Wien (OTS) -

„Während unsere heimischen Bauern unter Dürre, explodierenden Produktionskosten, sinkenden Erträgen und immer neuen Auflagen kämpfen, öffnet die EU die Tür für künstlich erzeugtes Laborfleisch. Die falsche EU-Politik darf nicht zuerst unsere Landwirtschaft zerstören und dann die Ausfälle mit Laborfleisch ersetzen“, warnte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser. „Das kommt für uns Freiheitliche nicht infrage!“

„Unsere Bauern produzieren hochwertige, sichere und regionale Lebensmittel. Genau diese bäuerliche Lebensmittelversorgung müssen wir stärken und schützen – und nicht milliardenschweren Konzernen den Weg ebnen, die mit künstlich erzeugtem Fleisch neue Märkte erobern wollen“, so Hauser. Hauser fordert daher in seinem aktuellen Entschließungsantrag, dass die Europäische Kommission die Zulassung von aus Zellkulturen gewonnenem Fleisch verbietet, solange gesundheitliche Risiken, langfristige Konsumfolgen und offene Fragen der Herstellung nicht unabhängig und umfassend geklärt sind. Zudem sollen die Mitgliedstaaten weiterhin selbst entscheiden dürfen, ob sie Herstellung, Verkauf und Verwendung von Laborfleisch aus Gründen des Gesundheits-, Verbraucher- und Kulturgüterschutzes verbieten oder einschränken.

„Künstlich gezüchtete Zellmasse ist kein Steak und kein Schnitzel!“ Die EU darf die Bürger nicht zu Versuchskaninchen machen, daher wollen wir Freiheitliche den Verkauf von Laborfleisch verbieten“, stellte Hauser klar.

Für den Freiheitlichen steht Laborfleisch auch für eine falsche Agrarpolitik: „Während die Bundesregierung erfolglose Dürre-Gipfel abhält, bleibt rasche und unbürokratische Hilfe für unsere Bauern aus. Gleichzeitig schrumpfen die Erträge, die Kosten explodieren und mit Mercosur kommt ein weiteres Desaster auf unsere Landwirtschaft zu. Die Konsequenz ist, dass täglich im Schnitt acht Bauernhöfe wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen werden, was wir stoppen müssen.“

Abschließend betonte Hauser: „Wir wollen die regionale Wertschöpfung mit guten Lebensmitteln für unsere Bürger erhalten und damit den Bauernstand absichern! Deswegen muss Laborfleisch, eine weitere fragwürdige Geschäftsidee der Globalisten, in Österreich und in der EU verboten werden.“