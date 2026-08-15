FPÖ –Maier: „Der Staatsfunk stellt Polizei ins rechte Eck – und jeder Österreicher muss dafür auch noch zahlen!“

Wien (OTS) -

„Ein Tag in der Polizeischule“ – So heißt das TikTok-Video der „Zeit im Bild“. Einen Tag lang begleitet der Staatsfunk Polizeischüler bei ihrer Ausbildung in Graz. „Was nach einer überschaubaren Aufgabe aussieht, ist am Ende leider einmal mehr ein Machwerk ganz im Sinne der Linken“, kritisierte heute der stellvertretende FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier. „Wovor fürchten sich die Linken beziehungsweise was prangern sie bei jeder Gelegenheit an? Angebliche Polizeigewalt und eine angebliche ‚rechte Schlagseite‘ bei unserer Polizei. Und alle beide linke Stereotypen packte die ORF-Redakteurin in ihren gut zweiminütigen Beitrag. Der ORF schafft es nicht einmal, bei solch unpolitischen Themen unfallfrei durchzukommen. Das ist wirklich erschreckend.“

Konkret wurden die Polizeischüler vom ORF im Video natürlich gleich mit dem Thema „Polizeigewalt“ konfrontiert – und am Ende präsentierte die ORF-Reporterin ihrem steirischen Interviewpartner gleich die Ergebnisse der Wiener Landtagswahl, wonach es in jenen Wahlsprengeln, wo sich Polizeiwohnheime befinden, besonders gute Ergebnisse für die FPÖ gebe – verbunden mit der Frage, ob er es nachvollziehen könne, dass die Polizei den Ruf habe, auf der rechten Seite zu sein. „Es ist ungeheuerlich, dass hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk solche Fragen gestellt werden, die jeder Grundlage entbehren. Ich verwehre mich gegen die politische Vereinnahmung meiner Kollegen durch den ORF!“, so Maier, der abschließend eine Entschuldigung seitens des ORF für diesen verunglückten TikTok-Beitrag forderte: „Es ist schön, wenn sich der ORF für die Nachwuchsarbeit bei der Polizei interessiert. Der ORF hat aber nicht das Recht, die Polizisten in ein schiefes Licht zu rücken.“