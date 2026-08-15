Greenpeace-Gedenkaktion: 395 leere Sessel vor dem Kanzleramt – jeder steht für ein Hitzetod-Opfer - BILD/VIDEO

Wien (OTS) -

Greenpeace hat der Bundesregierung heute 395 leere Stühle vor die Tür gestellt. Jeder Stuhl war mit einer Trauerkerze versehen, in Gedenken an jene Menschen, die laut jüngster AGES-Zählung bereits die erste Hitzewelle dieses Sommers nicht überlebt haben. Viele weitere dürften aufgrund der Hitzerekorde der letzten Wochen noch hinzu gekommen sein. Dutzende Menschen drückten vor Ort mittels Eintrag in ein Kondolenzbuch ihre Anteilnahme aus. Die Hitzetoten sind die erschütterndste Folge dieses Katastrophensommers. Dürre, Wassermangel und Brände zerstören Lebensräume von Mensch und Tier und bedrohen Existenzen. Die politisch Verantwortlichen reagieren angesichts der dramatischen Situation völlig unzureichend. Greenpeace fordert noch nächste Woche den Beschluss eines Klima-Sofortpakets von der Bundesregierung, bevor die jüngste Hitzewelle vergessen ist und die Politik zum Tagesgeschäft zurück wechselt.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: “Was wir diesen Sommer erleben, ist das Produkt von kollektivem Versagen im Umwelt- und Klimabereich in Österreich. Die Blockadehaltung großer Teile der Bundesregierung und vieler Landesregierungen hat dazu geführt, was wir jetzt sehen: verdorrte Äcker, brennende Wälder, Wohnungen und Krankenhäuser, die zu tödlichen Hitzefallen werden. Die Klimakrise kostet Menschenleben und zerstört Lebensgrundlagen. Gleichzeitig droht dieses massive Problem wieder in Vergessenheit zu geraten, sobald die Temperaturen sinken. Die Bundesregierung muss endlich mit der nötigen Entschlossenheit handeln und noch nächste Woche ein Klima-Sofortpaket beschließen.”

Fünf-Punkte-Plan: Das Klima-Sofortpaket für ein krisenfestes Österreich

Damit die Opfer dieses Sommers, sowie die extreme Dürre in der Landwirtschaft, der drastische Wassermangel und die vielen Waldbrände nicht in Vergessenheit geraten, fordert Greenpeace ein sofortiges Handeln der Politik. Das geforderte Paket umfasst fünf zentrale Säulen:

Verbindliches Klimagesetz: Klimaminister Totschnig muss ein wirksames Klimagesetz mit verbindlichem Ausstiegsplan aus Öl und Gas und Klimaneutralität 2040 vorlegen.

Klimaminister Totschnig muss ein wirksames Klimagesetz mit verbindlichem Ausstiegsplan aus Öl und Gas und Klimaneutralität 2040 vorlegen. Notfall-Fördertopf statt fossiler Subventionen: Klimaschädliche, fossile Subventionen müssen beendet und öffentliche Gelder stattdessen in einen ausreichend dotierten Notfall-Fördertopf für kurzfristigen Hitzeschutz sowie für thermische Sanierung investiert werden.

Klimaschädliche, fossile Subventionen müssen beendet und öffentliche Gelder stattdessen in einen ausreichend dotierten Notfall-Fördertopf für kurzfristigen Hitzeschutz sowie für thermische Sanierung investiert werden. Stopp der Bodenversiegelung: Verbindliche Vorgaben für einen österreichweiten Netto-Null-Bodenverbrauch sind notwendig – denn intakte Böden speichern Wasser und schützen vor Überflutungen.

Verbindliche Vorgaben für einen österreichweiten Netto-Null-Bodenverbrauch sind notwendig – denn intakte Böden speichern Wasser und schützen vor Überflutungen. Schutz der Wasserressourcen: Die Bundesregierung muss endlich gegen den übermäßigen Wasserverbrauch vorgehen und ein Grundwasserentnahmeregister für Industrie und Landwirtschaft sowie eine nationale Wasserstrategie einführen.

Die Bundesregierung muss endlich gegen den übermäßigen Wasserverbrauch vorgehen und ein Grundwasserentnahmeregister für Industrie und Landwirtschaft sowie eine nationale Wasserstrategie einführen. Renaturierungs-Milliarde für grünere Städte: Die Ziele der EU-Renaturierungsverordnung müssen umgehend umgesetzt und der Grünanteil in Österreichs Städten erhöht werden. Bäume bringen dringend notwendige Kühlung in unsere heißen Städte. Die Bundesregierung muss eine zweckgebundene Renaturierungsmilliarde für Städte und Gemeinden bereitstellen.

Duregger: “Vor allem Minister Totschnig muss Verantwortung übernehmen, um noch größere Katastrophen und unzählige weitere Tote zu verhindern. Gemeinsam mit Bundeskanzler Stocker und der Bundesregierung muss er in den nächsten Tagen für die nötigen Schritte sorgen. Ein Kanzler und eine Bundesregierung, die es nicht schaffen, auf eine Katastrophensituation wie den heurigen Sommer mit klaren Maßnahmen und Hilfen für die Menschen zu reagieren, sind rücktrittsreif.”

Bild- und Videomaterial finden Sie unter: https://act.gp/Gedenkfeier_Hitzetote

Unter Angabe der Credits © David Visnjic / Greenpeace stehen die Fotos kostenfrei zur Verfügung.

Inhalte auf einen Blick

Thema: Anlässlich von 395 Hitzetoten in der ersten Sommer-Hitzewelle stellt Greenpeace 395 leere Sessel mit Trauerkerzen als Gedenkaktion vor das Kanzleramt.

Hauptforderung: Die Bundesregierung muss noch nächste Woche ein Klima-Sofortpaket mit einem verbindlichen Klimagesetz, einem Notfall-Fördertopf, einem Stopp der Bodenversiegelung, dem Schutz der Wasserressourcen und einer Renaturierungs-Milliarde beschließen.

Adressat: Bundesregierung, Bundeskanzler Stocker sowie Umwelt- und Klimaminister Totschnig.

Bild- und Videomaterial: https://act.gp/Gedenkfeier_Hitzetote