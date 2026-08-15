  • 15.08.2026, 09:40:02
  • /
  • OTS0003

FPÖ – Belakowitsch: „ÖVP-Industrie will Arbeitnehmer weiter auspressen – Milliarden für Asyl, mehr Belastungen für Österreicher!“

Statt bei Ukraine-Geschenken und Asylforderern zu sparen, sollen heimische Leistungsträger Feiertage opfern – FPÖ fordert Respekt und Wohlstand für die eigene Bevölkerung

Wien (OTS) - 

FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch übte heute scharfe Kritik an den jüngsten Forderungen der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer. Zuvor hatte IV-NÖ-Präsident Ochsner die Streichung von Feiertagen, die Einführung einer 41-Stunden-Woche sowie Selbstbehalte in Spitälern gefordert, während aus der Wirtschaftskammer der Ruf nach Sonntagsöffnungen laut wurde.

„Es reicht endgültig! Wir sehen hier ein durchschaubares und abgekartetes Spiel der ÖVP, die hier ihre Handlanger vorschickt, um den totalen Sozialabbau in unserem Land voranzutreiben. Während die Verlierer-Koalition völlig ungeniert Milliardengeschenke in die Ukraine pumpt und die Asylindustrie mit dem Steuergeld unserer Bürger mästet, sollen die hart arbeitenden Österreicher Länge mal Breite dafür blechen. Anstatt bei den illegalen Asylforderern endlich den Sparstift anzusetzen, will man den heimischen Arbeitnehmern nun auch noch die Feiertage stehlen“, kritisierte Belakowitsch.

Für die freiheitliche Sozialsprecherin sei der Vorstoß der Industrie ein direkter Angriff auf den hart erarbeiteten Wohlstand. Die von der IV ins Treffen geführte internationale Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

„Zwei Feiertage streichen, die Arbeitszeit auf 41 Stunden hinaufschrauben und obendrein noch Eintrittsgelder für unsere Krankenhäuser verlangen – hier sieht man die wahren Pläne der Verlierer-Koalition und ihrer Einflüsterer. Der Arbeitnehmer wird nur noch geschröpft, damit das System seine ideologischen Projekte und die unkontrollierte Masseneinwanderung weiter finanzieren kann“, so Belakowitsch.

Abschließend forderte die freiheitliche Sozialsprecherin einen Systemwechsel in der Arbeits- und Sozialpolitik. Es brauche Rahmenbedingungen, die Leistung wieder belohnen, anstatt sie durch immer neue Belastungen zu bestrafen. „Was unser Land jetzt dringend braucht, sind motivierte Arbeitskräfte, die wieder die echte Chance erhalten, sich mit ihrer Hände Arbeit etwas Eigenes aufzubauen. Das sind unsere wahren Leistungsträger! Wir Freiheitliche werden sicher nicht zulassen, dass diese Menschen von einer abgehobenen Politkaste weiter ausgepresst werden. Österreich und unser eigenes Volk müssen endlich wieder an erster Stelle stehen!“, stellte Belakowitsch klar.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright