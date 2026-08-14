  • 14.08.2026, 13:19:32
  • /
  • OTS0049

Studie bestätigt: Österreichs Standort gerät bei Arbeitskosten zunehmend unter Druck

WKÖ fordert rasche Entlastung der Betriebe und Umsetzung der angekündigten Lohnnebenkostensenkung

Wien (OTS) - 

Eine aktuelle Studie des deutschen gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) bestätigt, dass der heimische Wirtschaftsstandort deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Mit Arbeitskosten von 46,30 Euro pro Stunde zählt Österreich mittlerweile zu den fünf teuersten Wirtschaftsstandorten in der Europäischen Union. Die Arbeitskosten sind zudem zuletzt stärker gestiegen als in Deutschland und im EU-Durchschnitt.

Besonders alarmierend ist die Entwicklung der Lohnstückkosten, also der Arbeitskosten im Verhältnis zur Produktivität. Laut IMK verzeichnete Österreich in den Jahren 2023 bis 2025 mit durchschnittlich 6,4 Prozent den stärksten Anstieg innerhalb der EU. Auch im langfristigen Vergleich seit 2000 verzeichnet Österreich gemeinsam mit den Niederlanden den höchsten Anstieg der Lohnstückkosten.

„Die Studie zeigt deutlich, dass der Wirtschaftsstandort unter Druck ist. Problematisch wird es, wenn die Kosten wesentlich schneller steigen als die Produktivität. Genau das sehen wir in Österreich“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Wenn wir Wertschöpfung, Investitionen und Arbeitsplätze dauerhaft in Österreich halten wollen, müssen wir gemeinsam an den Standortkosten arbeiten. Die aktuelle IMK-Studie ist ein weiterer Weckruf: Österreich darf sich im internationalen Wettbewerb nicht aus dem Markt preisen.“

Denn während die Arbeitskosten in Österreich im Jahr 2025 um 4,5 Prozent gestiegen sind, lag die Steigerung in Deutschland nur bei 3,4 Prozent. Damit vergrößert sich der Kostennachteil gegenüber unserem wichtigsten Handelspartner und Mitbewerber weiter.

Energiekosten und Bürokratie belasten zusätzlich

Für ein exportorientiertes Land wie Österreich ist das besonders problematisch. Die heimischen Unternehmen stehen nicht nur im Wettbewerb mit Deutschland, sondern auch mit zahlreichen europäischen und internationalen Standorten, deren Kosten deutlich niedriger sind. Hohe Energiepreise, steigende Bürokratiekosten und die schwache Konjunktur belasten die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich.

„Die angekündigte Senkung der Lohnnebenkosten ist absolut notwendig. Sie muss nun rasch und konsequent umgesetzt werden und darf keinesfalls durch neue Belastungsideen konterkariert werden“, so Danninger. Deshalb kommt für die Wirtschaftskammer eine Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags zum Insolvenzentgeltfonds keinesfalls in Frage.

Denn, das zeigt die Studie deutlich: Österreich braucht dringend Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Neben der spürbaren Senkung der Lohnnebenkosten zählen dazu strukturelle Reformen, welche die Produktivität und das Arbeitsangebot stärken, sowie die Unternehmen konsequent von überbordender Bürokratie entlasten. (PWK383)

Rückfragen & Kontakt

Andreas Jilly

Sprecher der Wirtschaftskammer Österreich

Telefon: 0590900 4462
E-Mail: [email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Andreas Jilly

Sprecher der Wirtschaftskammer Österreich

Telefon: 0590900 4462
E-Mail: [email protected]
https://www.wko.at/oe/news/start

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright