OSCARS 2027: ROSE ist Österreichs Kandidat für die 99. Academy Awards

Wien (OTS) -

Markus Schleinzers Spielfilm ROSE geht für Österreich ins OSCAR-Rennen 2027. Die unabhängige Jury der Filmbranche hat das von der österreichischen Produktionsfirma Schubert gemeinsam mit den deutschen Produktionspartnern ROW Pictures und Walker + Worm Film produzierte Drama für die Kategorie „Bester internationaler Film“ („Auslands-OSCAR“) ausgewählt. Das teilte der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Freitag, 14. August 2026, in Wien mit.

Markus Schleinzers Rose ist ein eindringliches und radikales Historien-Drama, in dem sich die Titelheldin (Sandra Hüller) im verwüsteten Deutschland des 17. Jahrhunderts unter falscher Identität ein Leben, ein Erbe und ein Stückchen Freiheit erkämpft. Internationale Stimmen hoben insbesondere das Zusammenspiel zwischen Schleinzers kluger und präziser Inszenierung und Sandra Hüllers außergewöhnlicher Präsenz hervor – Rose entwickelt dadurch eine emotionale Wucht, die lange nachwirkt.

Sandra Hüller wurde für ihre Leistung auf der Berlinale 2026 für die beste darstellerische Leistung ausgezeichnet. Der Film erhielt zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen auf renommierten Festivals weltweit und begeistert weiterhin Presse und Publikum. Vom Weltvertrieb The Match Factory bereits umfassend international verkauft, wird Rose nun von MUBI, einem führenden internationalen Verleih, mit einer umfassenden globalen Kino- und Awards-Kampagne in die Oscar-Saison geführt.

Die Jury-Begründung: „ROSE ist ein Film, der weit über sein historisches Setting hinausreicht. Er erzählt radikal von Selbstbestimmung, Freiheit, dem Kampf gegen gesellschaftliche Zwänge und von der Frage, wer über das Leben eines Menschen bestimmt.

Die große Stärke des Films liegt in seiner außergewöhnlichen künstlerischen Geschlossenheit: ROSE ist ein Werk wie aus einem Guss, die poetischen Schwarz-Weiß-Bilder entfalten in ihrer Klarheit eine geradezu betörende Wirkung und enorme visuelle Kraft. Markus Schleinzers herausragende Filmsprache schafft unumstößliche Klarheit und tiefe emotionale Wahrhaftigkeit zugleich. Der elliptisch erzählte Film bleibt dabei leise, ohne je an Intensität zu verlieren. Auch die kunstvoll erschaffene Sprache trägt wesentlich zur Intensität des Filmerlebnisses bei: ihre Kadenzen und ihr Rhythmus verleihen ROSE ihre eigene berührende wie pragmatische Atmosphäre.

Die herausragende Qualität des Films, die ungebrochene, weltweite Resonanz seit der Auszeichnung bei der Berlinale und die starke internationale Positionierung geben ROSE hervorragende Voraussetzungen für die bevorstehende Oscar-Kampagne.“

Regisseur Markus Schleinzer: „Im Namen aller geliebten Menschen, die an diesem Film gearbeitet haben, möchte ich mich bei der Kommission für diesen großen Zuspruch und ihr Vertrauen bedanken. ROSE hat bereits einen ersten fulminanten Weg genommen. Dass wir diesen Weg nun für Österreich weitergehen dürfen, bedeutet uns sehr viel. Wir werden alles Erdenkliche tun, damit er ungebremst weiterführt und ROSE noch viele Menschen auf der Welt erreicht.“

Produzent Johannes Schubert: „Es erfüllt uns mit großer Dankbarkeit, Österreich in diesem herausragenden Filmjahr mit ROSE vertreten zu dürfen. Wir sind tief bewegt von der berührenden Resonanz des Publikums, den tiefgründigen und emotionalen Auseinandersetzungen mit dem Film und seiner Thematik sowie den überwältigenden Reaktionen der nationalen wie internationalen Kritik. Nach einem wunderschönen Auswertungsstart freuen wir uns darauf, ROSE im Rahmen der bedeutendsten Festivals der Awards Season und mit weltweiten Kinostarts zu feiern und so dem Film, allen Beteiligten vor und hinter der Kamera, all unseren Partnern die größtmögliche Sichtbarkeit auf der Weltbühne zu verschaffen.“

Die österreichische Oscar-Auswahlkommission: Die Mitglieder der Jury waren (mit Stimmrecht) Mark Gerstorfer (Regisseur), Maria Hinterkörner (Drehbuchautorin), Antoinette Höring (Szenenbildnerin), Anne Laurent-Delage (Geschäftsführerin Austrian Films), Gerda Leopold (Regisseurin), Thomas Rigler (Regisseur), Wolfgang Thaler (DOP), Cordula Werner (Editorin), Claudia Wohlgenannt (Produzentin) sowie beratend Alexander Dumreicher-Ivanceanu (Filmproduzent und Obmann des Fachverbands), Michael Kitzberger (Filmproduzent, Entsendung 2025) und Salma Abdalla (Expertin internationaler Vertrieb).

Die Jury traf ihre Auswahl aus den von den österreichischen Produktionsfirmen eingereichten Filmen „Rose“ von Markus Schleinzer, „Gentle Monster“ von Marie Kreutzer und „Vier minus Drei“ von Adrian Goiginger.

Der Weg zu den OSCARS 2027: Die 99. Academy Awards finden am 14. März 2027 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die OSCAR-Shortlists werden am 15. Dezember 2026 veröffentlicht, am 21. Jänner 2027 werden daraus die OSCAR-Nominierten bekanntgegeben.

ROSE

94 min | DE, AT 2026

World Sales: The Match Factory

Produzenten: Johannes Schubert, Karsten Stöter, Philipp Worm, Tobias Walker

Produktion: Schubert, ROW Pictures, Walker + Worm Film

Drehbuch: Markus Schleinzer, Alexander Brom

Regie: Markus Schleinzer

Kamera: Gerald Kerkletz

Montage: Hansjörg Weißbrich

Szenenbild: Olivier Meidinger

Kostümbild: Doris Bartelt

Maskenbild: Anette Keiser

Casting: Katrin Vorderwülbecke, Markus Schleinzer, Carmen Loley

Originalton: Uve Haußig, Nora Czamler

Sound Design: Manuel Grandpierre

Musik: Tara Nome Doyle

Mit: Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Robert Gwisdek, Sven-Eric Bechtolf, Rainer Egger, Augustino Renken, Maurice Leonhard, Anni Molke, Emma Bahlmann, Maria Dragus, Bastian Trost, Till Schmidt u.a.

Hergestellt mit österreichischer Unterstützung von: Österreichisches Filminstitut, ÖFI+, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, ORF (Film/Fernseh-Abkommen)

Filmplakat zum Download © Schubert, ROW Pictures, Walker + Worm Film & Gerald Kerkletz

Jury-Foto © FAMA (v.l.n.r.) Michael Kitzberger, Thomas Rigler, Gerda Leopold, Wolfgang Thaler, Maria Hinterkörner, Cordula Werner, Antoinette Höring, Claudia Wohlgenannt, Mark Gerstorfer, Salma Abdalla, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, nicht im Bild: Anne Laurent-Delage

(PWK382/HSP)