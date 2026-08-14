FPÖ – Kickl: „Dürre ist Naturkatastrophe und verlangt dementsprechend Solidarität – Regierung lässt heimische Bauern austrocknen!“

Wien (OTS) -

„Die Dürre in Österreich ist eine Naturkatastrophe – vergleichbar mit Lawinen, Hochwasser oder Murenabgängen. Bei solchen außergewöhnlichen Ereignissen, in solchen Extremsituationen muss die Solidargemeinschaft da sein und helfen. Die Bundesregierung streitet nun seit über einer Woche über ein längst fälliges Hilfspaket für die heimischen Landwirte. Es ist höchste Zeit, ein solches Paket zu schnüren“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

Die Landwirte könnten nicht mehr länger warten. Sie seien Opfer der Unfähigkeit und der Unwilligkeit dieser Bundesregierung. Kickl forderte ÖVP, SPÖ und Neos deshalb auf, noch bis Sonntag ein fertiges Hilfspaket auszuarbeiten, damit die Hilfen unverzüglich bei den Betroffenen ankommen. „Wenn der Streit innerhalb der Regierung noch weiter in die Länge gezogen wird und keine zufriedenstellende Lösung zustande kommt, werden wir schon am Montag an die Grünen herantreten, um gemeinsam mit uns Freiheitlichen eine Sondersitzung des Nationalrats zu beantragen und das Thema damit auf die parlamentarische Ebene zu bringen“, kündigte Kickl an.

Während der offiziellen tagungsfreien Zeit ist die Einberufung einer Sondersitzung dann möglich, wenn ein Drittel der Mitglieder des Nationalrats einen entsprechenden Antrag stellen. FPÖ und Grüne verfügen gemeinsam über die notwendige Anzahl an Abgeordneten.