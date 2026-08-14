36 Grad und es geht noch heißer – Sommer-Wahnsinn in Österreichs Justizanstalten

Wien (OTS) -

Während draußen Sonnencreme-Debatten geführt werden, läuft in Österreichs Justizanstalten ein unfreiwilliges Experiment: Wie viele Menschen kann man in überbelegte, unklimatisierte Zellen sperren, bevor das System den Siedepunkt erreicht?

Die Kombination aus chronischer Überbelegung und zunehmender Sommerhitze macht die Anstalten zu Brutkästen – für Insassen und Personal gleichermaßen. Die Stammtischparole „Sollen sie halt schwitzen!“ ignoriert eine Realität, die gefährlich ist: Ein Strafvollzug, der Menschen in psychisch und physisch belastenden Verhältnissen festhält, resozialisiert nicht – er verschärft Probleme. Er produziert Frust, Schlaflosigkeit und ein Aggressionspotenzial, das täglich auf das Personal zurückschlägt.

Die Würde von Menschen

Dabei geht es im Vollzug längst nicht nur um organisatorische Abläufe oder die Bewältigung des Alltags hinter Mauern. Hier geht es oft um existenzielle Fragen und um die Würde von Menschen, die der Obhut des Staates anvertraut sind. Wenn Hitze, Überbelegung und Ressourcenmangel diese Würde systematisch untergraben, gerät nicht nur die Sicherheit ins Wanken, sondern auch der Kernauftrag des Strafvollzugs.

Und genau diese Verantwortung liegt letztlich beim Justizministerium und bei Frau Bundesministerin Dr. Anna Sporrer – denn sie entscheidet über Ressourcen, Prioritäten und darüber, ob der Vollzug im Sommer ein Sicherheitsrisiko bleibt oder endlich modernisiert wird.

Ein System im gemeinsamen Hitzestau

Wenn die Außentemperaturen die 30-Grad-Marke knacken, verwandeln sich historische Gefängnisbauten in thermische Speicherkraftwerke. In den überbelegten Zellen steht die Luft. Die Hitze raubt den Insassen den Schlaf und lässt das Aggressionspotenzial im Sekundentakt steigen. Mitten in diesem Pulverfass stehen unsere Kolleginnen und Kollegen, die täglich im engen Zusammenspiel eine logistische, administrative, medizinische und emotionale Meisterleistung erbringen müssen.

Die Justizwache im Dauereinsatz

Für die Justizwache bedeutet der Sommer Schwerstarbeit unter erschwerten Bedingungen. In schwerer Dienstbekleidung müssen sie deeskalieren, den Abteilungsdienst sichern und auf die erhöhte Reizbarkeit in den Gängen reagieren. Jede Vorführung wird bei 38 Grad Raumtemperatur zur extremen körperlichen Belastung. Die psychologische Last, in einem chronisch unterbesetzten Exekutivdienst permanent den Deckel auf dem kochenden Topf halten zu müssen, ist enorm.

Der zivile Fachdienst im Schweißbad

Das zivile Fachpersonal führt Krisengespräche, Therapieeinheiten und Vollzugsplanungen, während der Schweiß von der Stirn tropft und die Anspannung im Raum spürbar ist. Sie müssen nicht nur die eigene Erschöpfung ausblenden, sondern gleichzeitig hochsensibel auf die spürbare Anspannung ihres Gegenübers reagieren. Da wird die Resozialisierung zur emotionalen Schwerstarbeit.

Ärzte und Krankenpflege an der Belastungsgrenze

Chronische Erkrankungen, schwere psychiatrische Problemstellungen und akute hitzebedingte Kreislaufkollapse nehmen keine Sommerpause. Für das medizinische und pflegerische Personal bedeutet die Hitze einen permanenten Dauereinsatz. Unter saunaähnlichen Bedingungen rotieren der Ärztliche Dienst und die Krankenpflege, um den gesetzlichen Auftrag der Gesundheitsfürsorge aufrechtzuerhalten.

Die Verwaltung im Akten-Dschungel

Und auch in der Verwaltung laufen die Aktenberge heiß – dort wird unter denselben Bedingungen versucht, den Vollzugsalltag organisatorisch zusammenzuhalten. Wenn die Hitze das System lähmt und die Überbelegung zu einer Flut an Verlegungen, Anträgen und bürokratischem Mehraufwand führt, rauchen in den Kanzleien die Köpfe. Ohne Klimaanlage, aber dafür mit Bergen von Papierkram, sorgen sie dafür, dass der Laden rechtlich und logistisch nicht kollabiert – während das Budget diktiert, dass man selbst bei Ventilatoren den Sparstift ansetzen muss.

Das Kernziel in Gefahr: Frust statt Fortschritt

Abseits der schieren Hitze teilen alle Bediensteten – ob in Uniform, Kanzlei oder Betreuungszimmern – mittlerweile eine viel tiefere, strukturelle Sorge: Sie erleben tagtäglich, wie der gesetzliche Resozialisierungsgedanke unter den aktuellen Bedingungen systematisch erstickt wird.

Der massive Überbelag, der akute Personalmangel an allen Ecken und Enden sowie die stetig wachsenden, oft rein administrativen Aufgaben lassen schlicht keinen Raum mehr für nachhaltige Arbeit. Wenn das gesamte Haus im Dauermodus der Krisenverwaltung läuft, mutiert die Vorbereitung auf ein straffreies Leben nach der Entlassung zur reinen Utopie auf dem Papier. Es geht nicht mehr darum, Menschen zu bessern, sondern nur noch darum, das System irgendwie am Laufen zu halten.

Politischer Weitblick statt Aussitzen

Das Justizministerium schwitzt das Problem Jahr für Jahr aus. Doch die Bediensteten können nicht wegschauen. Sie tragen die Verantwortung für ein humanes und sicheres Klima hinter den Mauern.

Die UGÖD bleibt klar: Wir brauchen endlich eine spürbare Senkung der Betreuungsschlüssel, eine personelle Aufstockung im Bereich der zivilen Bediensteten sowie im Exekutivdienst – und bauliche Maßnahmen, die den Namen „moderner und sicherer Vollzug“ auch im Hochsommer verdienen.

Solange das Budget restriktiv bleibt, reparieren die Bediensteten das System mit Idealismus und Menschlichkeit – beides schmilzt bei 36 Grad im Schatten besonders schnell.

Sandra Gaupmann,

Stv. UGÖD-Vorsitzende und Mitglied im GÖD-Vorstand, [email protected]

Ingo Hackl,

UGÖD-Vorsitzender, [email protected]