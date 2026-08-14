ÖWA 7/2026: Heute.at erzielt mit 52,5 Prozent Reichweite neuen Jahresrekord

Wien (OTS) -

Der digitale Wachstumskurs von „Heute“ setzt sich auch im Juli 2026 ungebrochen fort. Die am Freitag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigt Heute.at einen neuen Jahresrekord von mehr als 3,8 Millionen Unique Usern. Das entspricht einer Reichweite von bereits 52,5 Prozent in der Kategorie Einzelangebot und ist zum vierten Mal in Folge der höchste Wert aller privatwirtschaftlich geführten Medienhäuser des Landes.

„Von dieser signifikanten Steigerung profitieren vor allem unsere Werbepartner, freut sich Vermarktungschefin Beate Österreicher: „Heute.at steht für konstant hohe Reichweiten. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Botschaften reichweitenstark und zielgerichtet in ganz Österreich zu präsentieren.“

Ins Auge sticht auch die intensive Nutzung des „Heute“-Digitalangebotes. Jeder, der mittlerweile über 36 Millionen Visits (plus 30 Prozent im Vergleich zu Juli 2025) dauerte im Schnitt 4:13 Minuten. 93,3 Prozent der 130.477.336 Seitenaufrufe („Page Impressions“) erfolgten von Userinnen und Usern aus Österreich. Mit 51,59 Prozent sind Frauen in der Leserschaft von Heute.at in der Mehrheit.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich im Namen des gesamten Teams: „Mit schnellen News-Updates und junger Unterhaltung konsequent auf ‚Online first‘ zu setzen, war die absolut richtige Entscheidung. Die anhaltend hohen Reichweiten bestärken uns in unserem Weg – und journalistischen Zugang: Uns bewegt, was die Österreicherinnen und Österreicher bewegt.“

Quelle: ÖWA Juli 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre