  • 14.08.2026, 10:51:32
  • /
  • OTS0023

FPÖ – Maier: „Gewalt-Explosion gegen Polizei: Karner schützt seine Karriere, aber nicht unsere Beamten!“

Statt Täter hart zu bestrafen und die Ausrüstung zu verbessern, verhöhnt der ÖVP-Innenminister die Polizisten mit dem Verweis auf mehr Training

Wien (OTS) - 

Angesichts der vom Innenministerium veröffentlichten Zahlen, wonach im Jahr 2025 knapp 3.000 Polizisten im Dienst verletzt wurden – davon fast die Hälfte durch fremde Gewalt – übte der stellvertretende FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier scharfe Kritik am zuständigen ÖVP-Minister. Dass Karner als Reaktion auf diesen traurigen Höchstwert lediglich auf den Ausbau von Einsatztrainingszentren verweise, sei ein sicherheitspolitischer Kurzschluss.

„Das ist ein Verrat an jedem Beamten, der auf unseren Straßen seinen Kopf hinhalten muss. Anstatt sich schützend vor unsere Polizisten zu stellen, verhöhnt Karner sie. Seine absurde Logik lautet offenbar: Wenn ein Beamter attackiert wird, war er einfach nicht gut genug trainiert. Karner hat seine Fürsorgepflicht längst über Bord geworfen und kümmert sich nur noch um die Absicherung seiner eigenen politischen Karriere“, kritisierte Maier.

Für die FPÖ liege das Problem keineswegs bei mangelhaft geschulten Einsatzkräften. Die Polizisten würden ihre gefährliche Arbeit tagtäglich hochmotiviert und höchst professionell abwickeln, erklärte der Abgeordnete. Die Ursache für die explodierenden Verletztenzahlen sei vielmehr in der verfehlten Sicherheitspolitik der Systemparteien, allen voran der ÖVP, zu suchen. Es brauche endlich eine spürbare Optimierung der Schutzausrüstung sowie drastischere strafrechtliche Sanktionen für Gewalttäter, die sich gegen die Exekutive richten. Wer die Polizei angreife, müsse die volle Härte des Gesetzes spüren, forderte Maier.

„Natürlich ist eine moderne Infrastruktur für die Ausbildung wichtig, aber wer glaubt, dass ein neues Trainingszentrum die ausufernde Gewalt auf unseren Straßen stoppt, leidet unter völliger Realitätsverweigerung. Unsere Beamten stehen einer immer aggressiveren Klientel gegenüber, die keinen Respekt vor dem Rechtsstaat und seinen Vertretern hat. Diese importierte Gewalteskalation bekämpft man nicht mit Fortbildungsseminaren, sondern mit Konsequenz und bedingungsloser Rückendeckung durch die Politik. Karner ist als oberster Dienstherr ein Totalausfall. Die Exekutive braucht endlich einen Minister, der für sie kämpft, anstatt sie mit billigen Ausreden abzuspeisen!“, so Maier abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright