  • 14.08.2026, 10:47:02
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Spaß und Gesundheit in Wiener Freibädern: WiG Life Lounge Sommertour inspiriert Badegäste

Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht erfolgreiche Bilanz der Sommertour: Badegäste begeistert von Gesundheitsangeboten zum Mitmachen

Die zahlreichen Mitmach-Stationen der WiG Life Lounge fanden auch bei der Sommertour-Station im Familienbad Schweizergarten großen Zuspruch.
Wien (OTS) - 

Die Life Lounge Sommertour der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist mit großer Resonanz erfolgreich zu Ende gegangen. An vier Wochenenden im Juli machte die Life Lounge Station im Simmeringer Bad, im Familienbad Schweizergarten, im Familienbad Augarten sowie im Strandbad Gänsehäufel und brachte Gesundheitsförderung direkt dorthin, wo die Wiener*innen ihre Sommertage verbringen.

„Unsere Sommertour ist längst zu einer schönen Tradition geworden. Es ist uns wichtig, dort zu sein, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen. Dass wir im Rahmen der heurigen Life Lounge Sommertour wieder so viele Menschen für Gesundheit begeistern konnten, zeigt, wie groß das Interesse an diesem Thema ist“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Gesundheitsförderung zum Mitmachen

Im Mittelpunkt der diesjährigen Sommertour stand der WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“. Die Besucher*innen nutzten die Gelegenheit, sich auf spielerische Weise mit ihrem Wohlbefinden auseinanderzusetzen und praktische Anregungen für einen gesunden Umgang mit den Herausforderungen des Alltags mitzunehmen. Großen Zuspruch fanden die zahlreichen interaktiven Mitmach-Stationen: Bewegungs- und Gleichgewichts-Challenges luden zum Ausprobieren ein, während Blutdruckmessungen sowie Zucker- und Geruchstests spannende Einblicke in die eigene Gesundheit ermöglichten. Das abwechslungsreiche Angebot machte Gesundheitsförderung für Menschen jeden Alters unmittelbar erlebbar und bot zahlreiche Anknüpfungspunkte für einen gesunden Lebensstil.

Die erfolgreiche Bilanz der Sommertour unterstreicht den hohen Stellenwert von Gesundheitsangeboten im öffentlichen Raum. Mit der Life Lounge setzt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG auch künftig darauf, die Menschen direkt in ihrem Alltag zu erreichen und zu mehr Gesundheitsbewusstsein zu motivieren.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Mag.a Petra Hafner
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]
Website: wig.or.at

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