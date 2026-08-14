  • 14.08.2026, 09:21:03
  • /
  • OTS0009

SPÖ-Herr: „Leitungswasser muss gratis sein“

Arbeiterkammer zeigt Missstand auf – Wer in einem Gasthaus isst oder ein anderes Getränk bestellt, darf für Leitungswasser nicht extra zahlen

Wien (OTS) - 

Wer in der Gastronomie zusätzlich ein Glas Leitungswasser bestellt, erlebt oft eine böse Überraschung: Das Wasser kostet extra. Eine Untersuchung der Arbeiterkammer bestätigt nun, dass diese Praxis System hat. Erste SPÖ-Klubvorsitzenden-Stellvertreterin Julia Herr will das – vor allem angesichts stark gestiegener Preise in den letzten Jahren – nun ändern: „Wasser ist ein Grundbedürfnis und darf kein Luxus werden. Leitungswasser muss gratis sein!“ Die SPÖ fordert: Wer in einem Gasthaus isst oder ein anderes Getränk bestellt, muss selbstverständlich ein Glas Leitungswasser dazubestellen können, ohne dafür extra zu zahlen. ****

Laut AK-Stichprobe bieten nur noch drei von 30 untersuchten Wiener Lokalen Leitungswasser kostenlos an. Für einen halben Liter werden bis zu 3,60 Euro verlangt. „Dass ein halber Liter Leitungswasser teilweise mehr kostet als 1.000 Liter aus der Wasserleitung, steht in keinem vernünftigen Verhältnis. Das grenzt an Wucher!“, so Herr.

Herr fordert, dass Leitungswasser gratis sein muss, wenn auch andere Getränke oder ein Essen dazu bestellt wird. „Das wäre eine einfache, soziale und auch gesunde Maßnahme – gerade bei der Hitze, wo wir alle mehr trinken sollten“, so Herr. In Spanien und Frankreich gibt es entsprechende Regelungen bereits. Hier könnte man sich ein Vorbild nehmen. Die Nationalratsabgeordnete will das Thema bei nächster Gelegenheit mit ÖVP und NEOS diskutieren. (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright