SPÖ-Herr: „Leitungswasser muss gratis sein“

Wien (OTS) -

Wer in der Gastronomie zusätzlich ein Glas Leitungswasser bestellt, erlebt oft eine böse Überraschung: Das Wasser kostet extra. Eine Untersuchung der Arbeiterkammer bestätigt nun, dass diese Praxis System hat. Erste SPÖ-Klubvorsitzenden-Stellvertreterin Julia Herr will das – vor allem angesichts stark gestiegener Preise in den letzten Jahren – nun ändern: „Wasser ist ein Grundbedürfnis und darf kein Luxus werden. Leitungswasser muss gratis sein!“ Die SPÖ fordert: Wer in einem Gasthaus isst oder ein anderes Getränk bestellt, muss selbstverständlich ein Glas Leitungswasser dazubestellen können, ohne dafür extra zu zahlen. ****

Laut AK-Stichprobe bieten nur noch drei von 30 untersuchten Wiener Lokalen Leitungswasser kostenlos an. Für einen halben Liter werden bis zu 3,60 Euro verlangt. „Dass ein halber Liter Leitungswasser teilweise mehr kostet als 1.000 Liter aus der Wasserleitung, steht in keinem vernünftigen Verhältnis. Das grenzt an Wucher!“, so Herr.

Herr fordert, dass Leitungswasser gratis sein muss, wenn auch andere Getränke oder ein Essen dazu bestellt wird. „Das wäre eine einfache, soziale und auch gesunde Maßnahme – gerade bei der Hitze, wo wir alle mehr trinken sollten“, so Herr. In Spanien und Frankreich gibt es entsprechende Regelungen bereits. Hier könnte man sich ein Vorbild nehmen. Die Nationalratsabgeordnete will das Thema bei nächster Gelegenheit mit ÖVP und NEOS diskutieren. (Schluss) mf/bj