  • 13.08.2026, 18:08:02
  • /
  • OTS0090

FPÖ – Kickl: „Neuer ORF-Generaldirektor ist Handlanger für die Interessen der Systemparteien!“

Verankerung der ORF-Finanzierung durch Haushaltsabgabe in der Verfassung ist gegen den Willen der Bevölkerung

Wien (OTS) - 

Bis zu siebzig Prozent lehnen Umfragen zufolge die Haushaltsabgabe ab. Schon kurz nach seiner Wahl, aber noch Monate, bevor er sein Amt offiziell antreten wird, tingelt Clemens Pig, der designierte ORF-Generaldirektor der Systemparteien, durch die Redaktionsstuben und erzählt dabei den „größtmöglichen Unsinn“, wie es FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl ausdrückt. Heute forderte er via „Der Standard“ die verfassungsmäßige Absicherung der ORF-Finanzierung mittels Haushaltsabgabe. Kickl: „Damit lässt er die Katze aus dem Sack. Dieser Schritt würde nichts anderes bedeuten, als künftige grundlegende Veränderungen – etwa durch die FPÖ nach einem Wahlerfolg – massiv zu erschweren. Damit entsteht der fatale Eindruck, dass sich der ORF-Generaldirektor zum Handlanger der Interessen jener Systemparteien macht, die ihn zuvor politisch zum Generaldirektor ausgedealt haben. Eine Hand wäscht wieder einmal die andere.“

Der Wille der Bevölkerung scheint in diesem System offenbar keine Rolle zu spielen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sieht die Haushaltsabgabe kritisch und fordert deren Abschaffung. „Was die Bevölkerung will, scheint in diesem System kaum eine Rolle zu spielen – und das betrifft nicht nur den ORF, sondern viele Bereiche, die von diesen Dilettanten in der Regierung verantwortet werden. Dieses aktuelle Beispiel zeigt jedenfalls: Es ist höchste Zeit für neue Machtverhältnisse in Österreich!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright