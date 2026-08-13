Stögmüller: Bundesheer attraktiver machen – aber sicher nicht auf Kosten des Zivildienstes

Wien (OTS) -

„Das Bundesheer attraktiver zu machen, indem man gleichzeitig den Zivildienst unattraktiver macht, kann nicht die Antwort auf die Personalprobleme des Heeres sein. Wir Grünen werden jedenfalls nicht die Hand dafür heben, dass Zivildiener am Ende länger dienen müssen und dafür finanziell schlechtergestellt werden“, reagiert der Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller, auf die Aussagen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Ich möchte Ministerin Tanner daran erinnern, worüber die Österreicherinnen und Österreicher 2013 abgestimmt haben: Sie haben sich mit einer klaren Mehrheit für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst entschieden. Der Zivildienst ist keine lästige Konkurrenz zum Bundesheer. Zivildiener halten Rettungsdienste, Pflege- und Sozialeinrichtungen und viele andere Bereiche unseres Landes mit am Laufen. Sie leisten schon heute einen enormen Beitrag zur gesamtstaatlichen Resilienz und damit auch zur zivilen Landesverteidigung. Diese Leistung verdient Wertschätzung – und zwar nicht nur in Sonntagsreden“, sagt Stögmüller.

„Natürlich müssen wir das Bundesheer attraktiver machen. Eine bessere Bezahlung der Grundwehrdiener ist richtig und längst überfällig. Aber junge Männer zum Bundesheer zu bringen, indem man den Zivildienst einfach länger und finanziell unattraktiver macht, ist der falsche Weg. Wer elf Monate Zivildienst verlangt, kann nicht gleichzeitig sagen, eine bessere Entlohnung sei nicht vorstellbar. Zu einer echten Reform sind wir gesprächsbereit. Wenn aber nicht einmal der Grundkonsens gilt, dass der Zivildienst durch diese Reform nicht zum Verlierer werden darf, dann wird eine Einigung mit uns sehr schwierig“, hält Stögmüller fest.