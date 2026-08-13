  • 13.08.2026, 14:21:02
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Korosec: „Seniorinnen und Senioren sind tragende Säulen der Nachbarschaftshilfe“

ImmoScout24-Umfrage zeigt: Bei 50- bis 69-Jährigen ist das Engagement besonders hoch

Wien (OTS) - 

„Nachbarschaftshilfe ist gelebte Solidarität. Gerade Seniorinnen und Senioren leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec anlässlich einer aktuellen Umfrage von ImmoScout24.

Laut der Umfrage engagieren sich bereits 39 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher in der Nachbarschaftshilfe. Besonders häufig helfen Menschen bei kleineren handwerklichen Tätigkeiten, bei der Betreuung von Haustieren oder unterstützen Ältere und Alleinlebende. Gerade die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen engagiert sich laut der Umfrage überdurchschnittlich häufig.

„Diese Ergebnisse bestätigen, was wir aus dem täglichen Leben wissen: Ältere Menschen sind eine wichtige Stütze für ihre Familien, Vereine und Gemeinden – und auch für ihre Nachbarschaft“, sagt Korosec.

Nachbarschaftshilfe bedeute aber mehr als praktische Unterstützung: „Sie schafft Begegnung, stärkt das Miteinander und kann Alterseinsamkeit entgegenwirken. Gerade Seniorinnen und Senioren verfügen über einen großen Schatz an Lebenserfahrung, Wissen und praktischen Fähigkeiten.“

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