„Der beste Thunfisch ever“: 120-Kilo-Bluefin im ROSSO nach sechs Tagen ausverkauft

Österreich (OTS) -

Was als außergewöhnliches kulinarisches Experiment begann, wurde zum bisherigen Höhepunkt der laufenden Sommerserie MARE NOSTRUM: Der 120 Kilogramm schwere Bluefin Thuna – der größte, der je in dieser Stadt angelandet wurde – war im Restaurant ROSSO Acqua e Sole nach nur sechs Tagen restlos ausverkauft.

Frische und Zartheit des Fisches, pur und präzise auf den Punkt gebrachte Speisen sorgten für Begeisterung – vom zarten Otoro, dem Tunabauch, bis zum Prime Cut Steak.

„ Wir hätten nie gedacht, dass wir 120 Kilo Thuna innerhalb von sechs Tagen verkaufen würden. Es gab einen regelrechten Ansturm – und das mitten im August, wenn die halbe Stadt auf Urlaub ist ", freute sich Ingmar Goetzloff, GF von Rosso di Acqua e Sole GmbH.

Direktimport ohne Zwischenhandel

Möglich wurde der Erfolg durch eine neue Kooperation mit dem kroatischen Fischereibetrieb DP Tuna. Das Prinzip: DP Tuna fischt, das ROSSO importiert direkt – ohne Zwischenhandel. Gefangen wurde der Tuna von einem hauptberuflichen, ICCAT-lizenzierten Fischer, ausnahmslos mit Rute und Rolle: ein Tier, kein Beifang.

Vom Fang bis zum Restaurant vergingen insgesamt 24 Stunden, davon rund sechs Stunden allein für den gekühlten Transport von der Küste nach Linz.

Qualität beginnt in der ersten Minute an Bord

Den Unterschied macht nicht nur die Geschwindigkeit, sondern die Sorgfalt direkt nach dem Fang: Der Tuna wurde noch an Bord nach der japanischen Ikejime-Methode stressfrei getötet, das Rückenmark sofort durchtrennt (Shinkeijime) und kontrolliert ausgeblutet – alles innerhalb weniger Minuten. Direkt im Anschluss wurde der Fisch ausgenommen und in einem Eis-Wasser-Salz-Bad auf 0 bis 2 Grad heruntergekühlt. Diese Kette aus Handwerk und Kühlung ist es, die rohe Zubereitungen in dieser Qualität überhaupt erst möglich macht – und die von den Gästen so unmittelbar geschmeckt wurde.